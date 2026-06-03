Giao lưu cùng lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động kỵ binh

Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh tham gia diễn tập phục vụ Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026 - Khu vực II, vòng bảng tại TP. Huế. Ảnh: X.Đ

Sau buổi sơ duyệt diễn ra vào tối 4/6, dự kiến khoảng 20 giờ 40 phút, lực lượng mô tô dẫn đoàn và Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ di chuyển qua một số tuyến đường trung tâm thành phố để giao lưu với Nhân dân.

Đoàn sẽ dừng tại khu vực Nghinh Lương Đình để người dân và du khách tham quan, chụp ảnh lưu niệm. Sau đó, các lực lượng tiếp tục di chuyển theo tuyến đường Lê Duẩn - Trần Hưng Đạo - cầu Trường Tiền - Lê Lợi - Đội Cung và dừng tại khu vực Ngã 5 Đội Cung - Trần Cao Vân - Bến Nghé - Nguyễn Thái Học - Võ Thị Sáu để giao lưu, chụp ảnh trước khi kết thúc lộ trình.

Sau buổi tổng duyệt tối 5/6, dự kiến vào khoảng 21 giờ 40 phút, các lực lượng tiếp tục tổ chức hoạt động giao lưu phục vụ người dân trên nhiều tuyến đường của thành phố.

Đối với đoàn mô tô dẫn đoàn, lộ trình di chuyển bắt đầu từ đường Kim Long, qua cầu Nguyễn Hoàng, đến khu vực phía Nam cầu Nguyễn Hoàng quay đầu và dừng tại khu vực phía Bắc cầu Nguyễn Hoàng để giao lưu, chụp ảnh cùng người dân. Sau đó, đoàn tiếp tục di chuyển theo tuyến Kim Long - cầu Dã Viên - Bùi Thị Xuân - Lê Lợi và dừng tại khu vực Bia Quốc Học trước khi kết thúc hành trình. Trong khi đó, Đoàn Cảnh sát cơ động kỵ binh sẽ di chuyển qua cầu Dã Viên, đường Bùi Thị Xuân, đường Lê Lợi và dừng tại khu vực Bia Quốc Học để giao lưu, chụp ảnh với Nhân dân.

Theo Ban Tổ chức, đây là dịp để người dân TP. Huế và du khách được tiếp cận gần hơn với các lực lượng tham gia Hội thao quân sự, võ thuật và thể thao Công an nhân dân năm 2026. Trong đó, đặc biệt là lực lượng mô tô dẫn đoàn và Cảnh sát cơ động kỵ binh - những đơn vị luôn thu hút sự quan tâm của công chúng mỗi khi xuất hiện tại các sự kiện lớn.

Ban Tổ chức cũng khuyến cáo người dân chấp hành hướng dẫn của lực lượng chức năng, bảo đảm an toàn giao thông, giữ gìn trật tự công cộng trong quá trình theo dõi, tham quan và giao lưu cùng các đoàn.