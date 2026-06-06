Tăng khả năng tiếp cận kỹ thuật cao cho người bệnh miền Trung

Lãnh đạo TP. Huế tham quan hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla SIGNA Pioneer thế hệ mới tại Bệnh viện Trung ương Huế

Làm chủ các kỹ thuật hiện đại

Nhiều người bệnh khu vực miền Trung hiện có thêm cơ hội tiếp cận các dịch vụ y tế kỹ thuật cao ngay tại địa phương thay vì phải chuyển đến các bệnh viện lớn ở Hà Nội hay TP. Hồ Chí Minh. Điều này đến từ việc BVTW Huế đưa vào hoạt động nhiều thiết bị và kỹ thuật mới trong thời gian gần đây.

Mới đây, Bệnh viện chính thức đưa vào hoạt động hệ thống cộng hưởng từ 3.0 Tesla SIGNA Pioneer thế hệ mới. Đây là dòng máy cộng hưởng từ toàn thân được sản xuất tại Hoa Kỳ năm 2025, tích hợp nhiều công nghệ hỗ trợ nâng cao chất lượng hình ảnh và rút ngắn thời gian khảo sát. Thiết bị cho phép thu nhận hình ảnh có độ phân giải cao, góp phần nâng cao độ chính xác trong chẩn đoán.

GS.TS. Phạm Như Hiệp, Giám đốc Bệnh viện cho biết, việc đưa hệ thống này vào hoạt động không chỉ giúp phát hiện sớm nhiều bệnh lý phức tạp mà còn hỗ trợ hiệu quả cho quá trình điều trị cá thể hóa - xu hướng quan trọng của y học hiện đại. Đặc biệt, thiết bị có khả năng khảo sát chuyên sâu trong nhiều lĩnh vực như thần kinh, tim mạch, ung thư, cơ xương khớp, sản phụ khoa và mạch máu; đồng thời đáp ứng các yêu cầu kỹ thuật cao như tầm soát ung thư toàn thân, chẩn đoán đột quỵ, đánh giá bệnh lý tuyến tiền liệt hay ung thư vú.

Việc đưa hệ thống cộng hưởng từ mới vào hoạt động góp phần nâng cao năng lực chẩn đoán của bệnh viện, đặc biệt đối với các bệnh lý thần kinh, tim mạch, ung thư và cơ xương khớp. Nhờ chất lượng hình ảnh được cải thiện và thời gian khảo sát được rút ngắn, bác sĩ có thêm cơ sở để phát hiện sớm bệnh lý và lựa chọn phương án điều trị phù hợp cho người bệnh.

Sau hơn 1 tháng đưa vào vận hành, hàng chục bệnh nhân có cơ hội sử dụng thiết bị mới giúp phát hiện nhiều bệnh lý phức tạp mà các thiết bị thông thường không thực hiện được. “Tôi từng chụp cộng hưởng từ trên máy cũ nên khá lo lắng vì thời gian lâu và không gian chật. Tuy nhiên, với hệ thống máy cộng hưởng từ hiện đại này, quá trình chụp diễn ra nhanh hơn, dễ chịu hơn và cho kết quả chính xác nên tôi cảm thấy an tâm”, chị Nguyễn Thị An, trú tại phường Đông Hà (Quảng Trị) chia sẻ.

Không dừng lại ở lĩnh vực chẩn đoán hình ảnh, BVTW Huế còn đẩy mạnh ứng dụng công nghệ robot trong phẫu thuật chuyên sâu. Mới đây, bệnh viện đã tổ chức giới thiệu và demo hệ thống robot hỗ trợ phẫu thuật thay khớp Real Intelligence CORI do Hãng Smith & Nephew (Hoa Kỳ) sản xuất.

Hệ thống robot CORI có khả năng hỗ trợ bác sĩ đánh giá chính xác cấu trúc giải phẫu của từng bệnh nhân, xây dựng kế hoạch phẫu thuật cá thể hóa và tối ưu vị trí đặt khớp nhân tạo. Trong quá trình can thiệp, robot còn giúp kiểm soát thao tác với độ chính xác cao, hạn chế sai số và góp phần nâng cao hiệu quả phục hồi sau phẫu thuật.

Mở rộng hạ tầng, hướng tới chuẩn quốc tế

Là bệnh viện hạng đặc biệt trực thuộc Bộ Y tế, BVTW Huế hiện có quy mô hơn 5.300 giường bệnh, gồm 16 trung tâm và 104 khoa lâm sàng, cận lâm sàng. Tuy nhiên, trước nhu cầu khám, chữa bệnh ngày càng tăng, bệnh viện tiếp tục xác định đầu tư hạ tầng là một trong những nhiệm vụ trọng tâm trong giai đoạn phát triển mới.

Theo định hướng giai đoạn 2026 - 2030, bệnh viện tập trung đẩy nhanh tiến độ các dự án lớn nhằm gia tăng năng lực tiếp nhận và điều trị bệnh nhân. Trong đó, dự án mở rộng giai đoạn 2 tại Cơ sở 2 ở phường Phong Thái sẽ góp phần nâng cao năng lực tiếp nhận người bệnh và phát triển các chuyên khoa chuyên sâu. Cùng với đó, bệnh viện triển khai dự án Trung tâm Xạ trị kỹ thuật cao tại phường Thuận Hóa cùng với nhiều hạng mục quan trọng khác. Khi hoàn thành, công trình sẽ góp phần nâng cao năng lực điều trị ung thư, đáp ứng nhu cầu ngày càng lớn của người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên, đồng thời giảm tải cho các trung tâm ung bướu tuyến trên.

Trong bối cảnh nhu cầu khám, chữa bệnh của người dân khu vực miền Trung - Tây Nguyên ngày càng tăng, đặc biệt ở các lĩnh vực chuyên sâu như ung bướu, tim mạch và ghép tạng, việc đầu tư cơ sở hạ tầng, trang, thiết bị và nguồn nhân lực được kỳ vọng sẽ góp phần nâng cao chất lượng điều trị, tạo điều kiện để người bệnh tiếp cận nhiều kỹ thuật y tế hiện đại ngay tại địa phương.