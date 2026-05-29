Nâng tầm vị thế Việt Nam trong đối thoại an ninh khu vực

Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu dẫn đề tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23. (Ảnh: TTXVN)

Những ngày qua, truyền thông và dư luận Trung Quốc dành nhiều sự quan tâm đến sự kiện Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 diễn ra tại Singapore, nhất là việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam dự và có bài phát biểu đề dẫn quan trọng "mở màn" cho diễn đàn an ninh hàng đầu khu vực châu Á-Thái Bình Dương.

Tờ Hoàn Cầu thời báo, ấn phẩm của Nhân dân nhật báo-cơ quan ngôn luận của Ban Chấp hành Trung ương Đảng Cộng sản Trung Quốc cho biết, sau chuyến thăm cấp Nhà nước đến Trung Quốc trên cương vị người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam tháng 4 năm nay, những thông điệp mà Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm nêu tại bài phát biểu đề dẫn tại Đối thoại Shangri-La nhận được sự quan tâm rộng rãi của cộng đồng quốc tế.

Tờ tin tức The Paper thuộc Tập đoàn Báo chí Thượng Hải đăng bài tổng hợp, phân tích về chuyến thăm 3 nước Đông Nam Á của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm khẳng định đây là những nỗ lực ngoại giao mạnh mẽ của Việt Nam trong bối cảnh thế giới có nhiều biến động.

Về sự kiện Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu đề dẫn tại Đối thoại Shangri-La lần này, bài báo dẫn lời một chuyên gia nghiên cứu Đông Nam Á tại Đại học Quốc gia Singapore, cho rằng điều này thể hiện sự công nhận của cộng đồng quốc tế đối với sự ổn định của đất nước Việt Nam và mong muốn được lắng nghe những đề xuất của Việt Nam nhằm giải quyết các thách thức địa chính trị hiện nay. Sự kiện này cũng cho thấy, cộng đồng quốc tế hy vọng có thể lấy cảm hứng từ cách tiếp cận độc đáo của Việt Nam trước những thách thức này.

Trong bối cảnh đối ngoại và hội nhập quốc tế được nâng tầm lên thành nhiệm vụ trọng yếu, thường xuyên bên cạnh quốc phòng, an ninh, chuyến thăm 3 nước Đông Nam Á và việc phát biểu đề dẫn tại Đối thoại Shangri-La lần thứ 23 cho thấy vai trò nổi bật của chính sách, đường lối ngoại giao hết sức linh hoạt mà Việt Nam vẫn theo đuổi lâu nay.

Bài báo dẫn ý kiến các nhà phân tích cho rằng, những nỗ lực ngoại giao của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm cũng nhằm phục vụ chương trình cải cách trong nước, với mục tiêu đạt mức tăng trưởng hơn 10% trong 4 năm tới, hướng tới trở thành nước có thu nhập cao vào năm 2045. Điều này cần sự huy động mạnh mẽ sự hỗ trợ của dòng vốn nước ngoài, công nghệ cũng như những mối quan hệ đối tác chiến lược. Ngoại giao không còn là công cụ hỗ trợ, mà trở thành trụ cột cốt lõi của công cuộc đổi mới, phát triển đất nước.

Nền tảng tin tức thời sự-chính luận Thượng Quan (Shangguan) Trung Quốc đăng bài phân tích sâu những điểm nhấn của Đối thoại Shangri-La năm nay, trong đó nhấn mạnh ý nghĩa việc nhà lãnh đạo cao nhất của Việt Nam có bài phát biểu đề dẫn quan trọng.

Bài báo cho biết, trong bối cảnh các vấn đề an ninh ngày càng mở rộng phạm vi ảnh hưởng, ai là người phát biểu mở màn tại Đối thoại Shangri-La không còn đơn thuần là vấn đề nghi thức lễ tân. Việc mời một nguyên thủ quốc gia hoặc người đứng đầu chính phủ phát biểu đề dẫn tại lễ khai mạc là một truyền thống của Đối thoại Shangri-La. Các nhà lãnh đạo của các nước như Philippines, Ấn Độ, Nhật Bản, Australia và Pháp từng phát biểu tại diễn đàn này.

Năm nay, Việt Nam là nước đầu tiên đưa ra thông điệp định hướng tại diễn đàn với tư cách là thành viên chủ chốt của ASEAN. Mười ba năm trước, người đứng đầu Chính phủ Việt Nam cũng đã từng phát biểu đề dẫn tại Đối thoại Shangri-La với thông điệp kêu gọi tăng cường “sự tin cậy chiến lược”.

Bài báo khẳng định, sau 13 năm, đồng chí Tô Lâm phát biểu đề dẫn với vai trò người đứng đầu Đảng và Nhà nước Việt Nam, trong một bối cảnh mới, mang sức nặng mới. Ngày nay, Việt Nam hội nhập sâu rộng vào nền kinh tế toàn cầu và tích cực tham gia các vấn đề an ninh ASEAN. Bài phát biểu của Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm là một minh chứng nổi bật cho chính sách ngoại giao của Việt Nam: sẵn sàng lên tiếng nhưng không chọn bên, nỗ lực mở rộng không gian hành động chiến lược của riêng mình và của ASEAN.

Ông Vương Nghĩa Nguy, Viện trưởng Viện Quan hệ quốc tế, Đại học Nhân dân Trung Quốc cho rằng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Tô Lâm phát biểu đề dẫn tại diễn đàn năm nay, có hai ý nghĩa quan trọng: Một mặt, các nước ASEAN muốn giành được nhiều quyền chủ động hơn trong các vấn đề an ninh khu vực và tham gia sâu hơn vào chương trình nghị sự an ninh khu vực. Mặt khác, các nước ASEAN đều coi trọng tự chủ chiến lược và không muốn đứng về phe nào.

"Việt Nam là nước có sức mạnh quân sự hàng đầu trong ASEAN và từ lâu đã có những nhận thức chiến lược. Chính sách ngoại giao của Việt Nam rất cân bằng, nhấn mạnh hợp tác với Trung Quốc, đồng thời nỗ lực duy trì sự cân bằng giữa các bên", ông Vương Nghĩa Nguy nhấn mạnh.

