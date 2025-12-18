  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/12/2025 12:31

Mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực giữa Huế với Đài Bắc

HNN.VN - Ngày 18/12, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình có buổi tiếp và làm việc với Đoàn công tác Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam do ông Lưu Thế Trung, Trưởng đại diện Văn phòng làm Trưởng đoàn.

Kết nối thị trường du lịch Đài Loan với miền Trung Việt NamDu lịch Đài Bắc cực đơn giản, thú vị cùng TravelokaSingapore tiếp tục là thành phố thông minh nhất châu Á năm 2024

 Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm đến ông Lưu Thế Trung 

Tại buổi tiếp, ông Lưu Thế Trung, Trưởng đại diện Văn phòng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề mà Huế phải gánh chịu do mưa lũ trong thời gian qua. Ông Lưu Thế Trung đánh giá cao tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư cũng như các thế mạnh về y tế, giáo dục, du lịch của địa phương. Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Huế và các đối tác Đài Bắc trong thời gian tới.

Ông Lưu Thế Trung cho biết: Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa TP. Huế với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Đài Bắc trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, du lịch, xuất khẩu lao động, công nghệ, hạ tầng và đầu tư phát triển. Thông qua đó, góp phần hỗ trợ Huế phục hồi sau thiên tai, đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, dư địa của địa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chào mừng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Huế; đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh cũng như định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, Huế luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có các đối tác đến từ Đài Bắc, trên tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

 Lãnh đạo thành phố chụp ảnh lưu niệm cùng đoàn 

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cũng bày tỏ mong muốn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ thành phố Huế kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức và địa phương của Đài Bắc. Qua đó, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, như y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trân trọng cảm ơn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thời gian qua đã quan tâm, đồng hành, kết nối và hỗ trợ thành phố trong nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Đồng thời khẳng định Huế mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Huế. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên trong thời gian tới.

THÁI BÌNH
 Từ khóa:
Đài Bắcquan hệhợp tácNguyễn Thanh Bìnhgiao lưuđối ngoạixúc tiến
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trường Đại học Y - Dược Huế:
Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng A Đớt, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức chương trình thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã A Lưới 4.

Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt
Trải nghiệm nghề truyền thống và mua sắm đặc sản Huế

Theo lãnh đạo Trung tâm Xúc tiến Đầu tư, Thương mại và Hỗ trợ doanh nghiệp thành phố Huế, trong khuôn khổ chương trình “Phát huy giá trị đặc sản Huế thông qua du lịch trải nghiệm” diễn ra 2 ngày 13 và 14/12, Trung tâm sẽ tổ chức không gian trải nghiệm nghề truyền thống và mua sắm đặc sản Huế tại Sống Centre. Hoạt động nhằm tạo thêm không gian trải nghiệm cho người dân, du khách đến tham quan, mua sắm tại Sống Centre.

Trải nghiệm nghề truyền thống và mua sắm đặc sản Huế
Thành phố Cergy hỗ trợ Huế 25.000 Euro khắc phục hậu quả thiên tai

Chiều 8/12, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND TP. Huế Nguyễn Thanh Bình đã tiếp và làm việc với Đoàn công tác thành phố Cergy (Cộng hòa Pháp) do ông Moussa Diarra, Phó Thị trưởng phụ trách Hợp tác quốc tế làm Trưởng đoàn. Cùng dự có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Nguyễn Thị Ái Vân.

Thành phố Cergy hỗ trợ Huế 25 000 Euro khắc phục hậu quả thiên tai

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top