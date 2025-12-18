Mở rộng quan hệ trên nhiều lĩnh vực giữa Huế với Đài Bắc

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình (bên phải) tặng quà lưu niệm đến ông Lưu Thế Trung

Tại buổi tiếp, ông Lưu Thế Trung, Trưởng đại diện Văn phòng cảm ơn sự đón tiếp trọng thị của lãnh đạo TP. Huế; đồng thời bày tỏ sự chia sẻ sâu sắc trước những ảnh hưởng, thiệt hại nặng nề mà Huế phải gánh chịu do mưa lũ trong thời gian qua. Ông Lưu Thế Trung đánh giá cao tiềm năng phát triển, môi trường đầu tư cũng như các thế mạnh về y tế, giáo dục, du lịch của địa phương. Trưởng đại diện Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc khẳng định sẽ tiếp tục làm cầu nối, thúc đẩy các hoạt động giao lưu, hợp tác giữa Huế và các đối tác Đài Bắc trong thời gian tới.

Ông Lưu Thế Trung cho biết: Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam sẵn sàng đóng vai trò cầu nối, thúc đẩy hợp tác giữa TP. Huế với các cơ quan, tổ chức, doanh nghiệp và nhà đầu tư Đài Bắc trên nhiều lĩnh vực như y tế, giáo dục, du lịch, xuất khẩu lao động, công nghệ, hạ tầng và đầu tư phát triển. Thông qua đó, góp phần hỗ trợ Huế phục hồi sau thiên tai, đồng thời khai thác hiệu quả các tiềm năng, thế mạnh, dư địa của địa phương trong thời gian tới.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình chào mừng Đoàn công tác đến thăm và làm việc tại Huế; đồng thời giới thiệu khái quát về tiềm năng, thế mạnh cũng như định hướng phát triển của thành phố trong thời gian tới. Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố nhấn mạnh, Huế luôn coi trọng việc mở rộng quan hệ hợp tác quốc tế, trong đó có các đối tác đến từ Đài Bắc, trên tinh thần hữu nghị, hợp tác cùng phát triển.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình cũng bày tỏ mong muốn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam tiếp tục phát huy vai trò cầu nối, hỗ trợ thành phố Huế kết nối với các nhà đầu tư, doanh nghiệp, tổ chức và địa phương của Đài Bắc. Qua đó, mở rộng hợp tác trên các lĩnh vực mà hai bên có thế mạnh và nhu cầu, như y tế, giáo dục - đào tạo, du lịch, công nghệ, đổi mới sáng tạo, thích ứng biến đổi khí hậu và phát triển bền vững.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố trân trọng cảm ơn Văn phòng Kinh tế và Văn hóa Đài Bắc tại Việt Nam thời gian qua đã quan tâm, đồng hành, kết nối và hỗ trợ thành phố trong nhiều hoạt động hợp tác thiết thực. Đồng thời khẳng định Huế mong muốn tiếp tục thắt chặt hơn nữa mối quan hệ hợp tác, thúc đẩy các chương trình hợp tác thiết thực, hiệu quả, góp phần phục vụ mục tiêu phát triển bền vững của Huế. Qua đó, góp phần tăng cường giao lưu, hiểu biết lẫn nhau và mang lại lợi ích thiết thực cho cả hai bên trong thời gian tới.