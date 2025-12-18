  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Năm, 18/12/2025 20:03

Bắt giữ hai đối tượng liên quan đến ma túy

HNN.VN - Chiều 18/12, Bộ đội Biên phòng (BĐBP) thành phố Huế đã phát hiện, bắt giữ hai đối tượng có hành vi tàng trữ, mua bán trái phép chất ma túy trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Cặp đôi dựng “kịch bản” đầu tư ảo, chiếm đoạt hơn 5,6 tỷ đồngVận chuyển gần 1kg ma túy, 5 người cùng lãnh ánKhởi tố, bắt tạm giam đối tượng lừa đảo chiếm đoạt hơn 1 tỷ đồngXuất hiện loại ma túy cực độc tại Việt Nam

Đối tượng bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 12 giờ, ngày 18/12, Đồn Biên phòng Lăng Cô chủ trì, phối hợp với đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ (BĐBP thành phố Huế) và Công an xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Đức Dũng (sinh năm 1992, trú tại thôn An Cư Tây, xã Chân Mây - Lăng Cô) về hành vi tàng trữ trái phép chất nghi là ma túy. Tang vật thu giữ trên người đối tượng gồm 2 gói ni lông màu trắng, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng (theo lời khai của đối tượng tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá).

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Thủy (sinh năm 1993, trú tại thôn An Cư Đông 1, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế), phát hiện và thu giữ 5 túi ni lông màu trắng với nhiều kích thước khác nhau, bên trong đều chứa tinh thể rắn màu trắng.

Theo lời khai của đối tượng, số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng đá, được cất giấu nhằm mục đích bán lại kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Hiện hai đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng Lăng Cô để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.

Quỳnh Anh
 Từ khóa:
bộ độibiên phòngbắt hai đối tượngtàng trữma túy
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trường Đại học Y - Dược Huế:
Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt

Nhân kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam, hướng tới kỷ niệm 50 năm ngày thành lập Đồn Biên phòng A Đớt, Công đoàn cơ sở Trường Đại học Y - Dược, Đại học Huế tổ chức chương trình thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt và Hội Liên hiệp Phụ nữ (LHPN) xã A Lưới 4.

Thăm, tặng quà và giao lưu tại Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt
Vận chuyển gần 1kg ma túy, 5 người cùng lãnh án

Ngày 16/12, TAND TP. Huế mở phiên tòa sơ thẩm xét xử 5 bị cáo gồm: Trần Hữu Hướng (SN 1990), Mai Văn Sơn (SN 1982), Nguyễn Văn Gành (SN 1990), cùng trú tỉnh Quảng Trị; Hoàng Thị Như Ý (SN 1997) và Lê Phước Bảo Hân (SN 1995), cùng trú TP. Huế về tội “Mua bán, vận chuyển trái phép chất ma túy”.

Vận chuyển gần 1kg ma túy, 5 người cùng lãnh án
Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

Chiều 14/12, tại UBND xã A Lưới 5, Ban Chỉ huy Bộ đội Biên phòng thành phố phối hợp với đơn vị đồng hành tổ chức tặng quà hỗ trợ Nhân dân có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng bởi mưa lũ.

Trao 260 suất quà cho người dân khu vực biên giới

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top