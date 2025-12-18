Bắt giữ hai đối tượng liên quan đến ma túy

Đối tượng bị bắt vì hành vi tàng trữ trái phép chất ma túy

Vào lúc 12 giờ, ngày 18/12, Đồn Biên phòng Lăng Cô chủ trì, phối hợp với đội Đặc nhiệm, Phòng Nghiệp vụ (BĐBP thành phố Huế) và Công an xã Chân Mây - Lăng Cô tổ chức lực lượng kiểm tra, phát hiện và bắt quả tang đối tượng Trần Đức Dũng (sinh năm 1992, trú tại thôn An Cư Tây, xã Chân Mây - Lăng Cô) về hành vi tàng trữ trái phép chất nghi là ma túy. Tang vật thu giữ trên người đối tượng gồm 2 gói ni lông màu trắng, bên trong chứa tinh thể rắn màu trắng (theo lời khai của đối tượng tinh thể rắn màu trắng là ma túy tổng hợp dạng đá).

Tiếp tục mở rộng điều tra, lực lượng chức năng tiến hành khám xét khẩn cấp nơi ở của Lê Thị Thủy (sinh năm 1993, trú tại thôn An Cư Đông 1, xã Chân Mây - Lăng Cô, thành phố Huế), phát hiện và thu giữ 5 túi ni lông màu trắng với nhiều kích thước khác nhau, bên trong đều chứa tinh thể rắn màu trắng.

Theo lời khai của đối tượng, số tinh thể trên là ma túy tổng hợp dạng đá, được cất giấu nhằm mục đích bán lại kiếm lời và sử dụng cá nhân.

Hiện hai đối tượng cùng tang vật đã được đưa về Đồn Biên phòng Lăng Cô để tiếp tục điều tra, xử lý theo đúng quy định của pháp luật.