  • Huế ngày nay Online
Thế giới

Syria thông báo triệt phá ổ khủng bố IS gần Damascus

ClockThứ Hai, 22/12/2025 08:36
Các lực lượng an ninh Syria đã đột kích nơi ẩn náu của nhóm, bắt giữ một chỉ huy IS cùng 6 phần tử khác, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược.

Vụ tấn công ở Australia: Một nghi phạm từng bị điều tra về mối liên quan với ISSyria phát động chiến dịch chống IS trên toàn quốcQuân đội Mỹ tiêu diệt thủ lĩnh cấp cao của IS tại Syria

Một tay súng IS. (Nguồn: MSN/TTXVN) 

Ngày 21/12, lực lượng an ninh nội địa Syria đã triệt phá một ổ khủng bố của tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tại khu vực Daraya, phía Tây Nam thủ đô Damascus.

Theo thông tin do cơ quan chức năng công bố, trong chiến dịch phối hợp giữa lực lượng an ninh và Tổng cục Tình báo, các lực lượng đã đột kích nơi ẩn náu của nhóm, bắt giữ một chỉ huy IS cùng 6 phần tử khác, đồng thời thu giữ nhiều vũ khí và đạn dược.

Syria và Mỹ cho rằng nhóm khủng bố này có liên quan đến vụ phục kích ở Palmyra hồi đầu tháng 12, khiến 3 người Mỹ thiệt mạng và 2 binh sỹ Syria bị thương. 

Thiếu tướng Ahmad al-Dalati, chỉ huy an ninh nội địa vùng nông thôn Damascus, cho biết chiến dịch trên là một phần trong chiến lược rộng hơn của Bộ Nội vụ Syria nhằm truy quét tận gốc các tổ chức khủng bố, bảo vệ an ninh cộng đồng, cũng như duy trì hòa bình và ổn định trong nước./.

Theo vietnamplus.vn
 Từ khóa: Syriathông báotriệt pháổ khủng bốISDamascus
