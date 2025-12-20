Nga tái khẳng định lập trường đàm phán về Ukraine

  • Huế ngày nay Online
Phía Nga tuyên bố trong các cuộc thảo luận tiếp theo về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Tổng thống Trump đề xuất, Nga sẽ tuân thủ các thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán tại Anchorage.

Ông Yuri Ushakov, Cố vấn Tổng thống Nga về các vấn đề đối ngoại. (Nguồn: IRNA/TTXVN) 

Ngày 21/12, ông Yuri Ushakov, Cố vấn Tổng thống Nga về các vấn đề đối ngoại, tuyên bố trong các cuộc thảo luận tiếp theo về kế hoạch hòa bình cho Ukraine do Tổng thống Mỹ Donald Trump đề xuất, Nga sẽ tuân thủ các thỏa thuận đạt được trong các cuộc đàm phán tại Anchorage.

Theo ông Ushakov, sau các cuộc gặp giữa Đặc phái viên Tổng thống Nga Kirill Dmitriev và các nhà đàm phán Mỹ tại Miami, phía Nga sẽ đánh giá những đề xuất nào có thể chấp nhận và không thể chấp nhận trong kế hoạch giải quyết xung đột với Ukraine.

Ông Ushakov nói thêm rằng hầu hết các đề xuất trong kế hoạch hòa bình có thể sẽ không được phía Nga chấp nhận vì đều do Ukraine và châu Âu đưa ra. Theo ông, các đề xuất này “khá thiếu tính xây dựng.” 

Trong khi đó, phát biểu với các nhà báo khi đang có mặt tại Miami để tham gia các cuộc đàm phán với Mỹ, ông Dmitriev cho biết các cuộc đàm phán đang diễn ra một cách tích cực và mọi việc tiến triển tốt.

Ông Dmitriev nhấn mạnh rằng những kẻ hiếu chiến không thể phá hoại các cuộc đàm phán giữa Nga và Mỹ về Ukraine tại Miami./.

