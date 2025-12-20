Thực hiện các nhiệm vụ thúc đẩy tăng trưởng kinh tế

Thủ tướng Chính phủ Phạm Minh Chính phát biểu tại Hội nghị công bố thành lập Trung tâm Tài chính quốc tế tại Việt Nam. (Ảnh: Trần Hải)

Công điện gửi: Bộ trưởng Bộ Tài chính; Bộ trưởng Bộ Công thương; Thống đốc Ngân hàng Nhà nước Việt Nam; các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ và Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương.

Công điện nêu: Để thực hiện thắng lợi toàn diện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2025 và tạo đà, tạo lực, tạo thế, tạo nền tảng cho việc triển khai thực hiện Kế hoạch phát triển kinh tế-xã hội năm 2026, Thủ tướng Chính phủ yêu cầu các Bộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang bộ, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương tập trung chỉ đạo, tổ chức thực hiện nghiêm các Nghị quyết của Đảng, Quốc hội, Chính phủ, chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ; khẩn trương rà soát, đề xuất các “điểm mở chính sách” đủ mạnh để chuyển hóa cơ hội thành kết quả thực tế; xử lý các điểm nghẽn theo thẩm quyền; trường hợp vượt thẩm quyền, chủ động báo cáo, đề xuất ngay cấp có thẩm quyền theo quy định...

Công điện nêu trên đã quy định rõ nhiệm vụ cụ thể cho từng Bộ, ban, ngành, tổ chức, các địa phương.

Theo đó: Ngân hàng Nhà nước Việt Nam chủ trì, phối hợp với Bộ Tài chính và các Bộ, cơ quan liên quan, điều hành chính sách tiền tệ chủ động, linh hoạt, kịp thời, hiệu quả, phối hợp chặt chẽ, hài hòa với chính sách tài khóa mở rộng hợp lý, có trọng tâm, trọng điểm và các chính sách vĩ mô khác nhằm giữ vững ổn định kinh tế vĩ mô, thúc đẩy tăng trưởng, kiểm soát lạm phát, bảo đảm các cân đối lớn của nền kinh tế...

Bộ Tài chính chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan, khẩn trương đề xuất, hoàn thiện cơ chế, chính sách, quy định pháp luật liên quan để vận hành hiệu quả Trung tâm tài chính quốc tế tại Việt Nam; thúc đẩy phát triển thị trường trái phiếu xanh, cơ chế thử nghiệm có kiểm soát (sandbox) và khuôn khổ quản lý đối với các công cụ tài chính mới theo quy định...

Tăng cường kiểm tra, đôn đốc, giám sát tiến độ giải ngân vốn đầu tư công của các bộ, cơ quan trung ương và địa phương, nhất là các dự án trọng điểm, quan trọng quốc gia, đường cao tốc, liên vùng, có tác động lan tỏa cao…; kịp thời đề xuất giải pháp chỉ đạo, điều hành quyết liệt, linh hoạt, sát thực tiễn để bảo đảm hoàn thành mục tiêu giải ngân 100% kế hoạch vốn đầu tư công được giao năm 2025.

Bộ Công thương chủ trì, phối hợp các Bộ, cơ quan liên quan theo dõi sát, nắm chắc tình hình thị trường, cân đối cung cầu, ổn định giá cả hàng hóa, dịch vụ; có giải pháp phù hợp, hiệu quả để ổn định thị trường, giá cả...

Ủy ban nhân dân các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương theo chức năng, nhiệm vụ, thẩm quyền, tổ chức thực hiện hiệu quả cơ chế một cửa, một cửa liên thông; giảm tối đa chi phí tuân thủ cho người dân, doanh nghiệp; xử lý nghiêm hành vi gây phiền hà, nhũng nhiễu; hỗ trợ và phát triển mạnh mẽ doanh nghiệp, đặc biệt là doanh nghiệp nhỏ và vừa...

Thủ tướng giao Phó Thủ tướng Chính phủ Hồ Đức Phớc trực tiếp chỉ đạo quyết liệt, hiệu quả việc thực hiện các nội dung của Công điện này theo thẩm quyền, kịp thời báo cáo Thủ tướng Chính phủ các nội dung vượt thẩm quyền.