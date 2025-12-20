Lừa đảo “nhận thưởng 2 triệu đồng” dịp Giáng sinh, tết Dương lịch

Lừa đảo khuyến mãi mạo danh các thương hiệu

Bẫy tinh vi từ vài câu hỏi đơn giản

Nhận được tin nhắn của bạn, kèm 1 đường link, cứ nghĩ bạn chia sẻ một nội dung gì đó nên chị Trần Thanh Thảo (phường Mỹ Thượng, TP. Huế) cũng không cảnh giác mà kích vào link. Sau khi truy cập link hiện ra một chương trình Bách Hóa Xanh - Giáng sinh quà tặng. Cùng với đó là các câu hỏi yêu cầu phải trả lời để nhận quà. Cách đây không lâu cũng có một chương trình tương tự của Jollibee..., nghi ngờ nên chị Thảo gọi tổng đài chăm sóc khách hàng của Bách Hóa Xanh. Và đúng là chẳng có chương trình khuyến mại nào như vậy cả. “Nhân viên tổng đài khẳng định không hề có chương trình tặng thưởng 2 triệu đồng nào như vậy và khuyến cáo không nhấp vào các đường link lạ”, chị Thảo chia sẻ.

Nhờ sự cảnh giác kịp thời, chị Thảo đã tránh được nguy cơ bị mất tài khoản và lộ thông tin cá nhân. Nhưng chưa kịp thông báo với người bạn đã gửi đường link cho mình thì được người thân của bạn thông báo, tài khoản facebook của bạn đã mất sau khi kích vào link và trả lời các câu hỏi.

Khi những đường link được gửi đi, người dùng kích vào sẽ thấy giao diện hiện ra khá giống trang chính thức của thương hiệu, kèm theo vài câu hỏi đơn giản như: “Bạn có biết Bách Hóa Xanh không?”, “Bạn đánh giá chất lượng dịch vụ thế nào?”…

Sau khi trả lời, người dùng được yêu cầu tiếp tục nhập thông tin cá nhân như họ tên, số điện thoại, tài khoản facebook, thậm chí là mã xác nhận gửi về điện thoại để “hoàn tất thủ tục nhận thưởng” và để nhận thưởng, người tham gia phải chia sẻ link cho 20 người dùng facebook khác.

Tương tự chị Thảo, chị Nguyễn Huyền Anh (phường Thuận Hóa, TP. Huế) cho biết, chị cũng nhận được tin nhắn tương tự từ một người bạn qua facebook. “Khi kích vào thấy giao diện giống thật, lại chỉ trả lời mấy câu hỏi đơn giản nên tôi làm theo. Đến khi nhập xong các thông tin thì facebook của tôi bị đăng xuất, không thể đăng nhập lại được nữa”, chị Huyền Anh lo lắng nói. Sau đó, chị phát hiện tài khoản của mình đã bị kẻ xấu chiếm quyền sử dụng, gửi tin nhắn lừa đảo đến bạn bè.

Nguy cơ mất dữ liệu, chiếm quyền sử dụng

Khi người dùng nhấp vào đường link giả mạo và cung cấp thông tin, đối tượng lừa đảo có thể chiếm quyền sử dụng tài khoản facebook, thu thập dữ liệu cá nhân, thậm chí cài mã độc để kiểm soát điện thoại. Từ đó, chúng tiếp tục mạo danh nạn nhân để lừa đảo người thân, bạn bè hoặc thực hiện các hành vi vi phạm pháp luật khác.

Trước thực trạng lừa đảo trên không gian mạng ngày càng tinh vi, tốt nhất người dùng mạng xã hội không nhấp vào các đường link lạ được gửi qua tin nhắn, đặc biệt là link thông báo trúng thưởng, nhận quà giá trị lớn. Không cung cấp thông tin cá nhân, mã xác thực, tài khoản đăng nhập cho bất kỳ trang web hay ứng dụng không rõ nguồn gốc.

Khi nghi ngờ, hãy kiểm tra thông tin trên website, fanpage chính thức của thương hiệu hoặc gọi trực tiếp đến tổng đài chăm sóc khách hàng. Đồng thời, nhanh chóng đổi mật khẩu, bật xác thực hai lớp và báo cáo với nền tảng mạng xã hội nếu phát hiện dấu hiệu bị xâm nhập tài khoản.

Dịp lễ, tết là thời điểm các chiêu trò lừa đảo gia tăng với nhiều hình thức ngày càng tinh vi. Mỗi người dùng mạng xã hội cần nâng cao cảnh giác, tỉnh táo trước những lời mời gọi “nhận thưởng dễ dàng” để tự bảo vệ mình và cộng đồng.