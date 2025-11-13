  • Huế ngày nay Online
Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật và tặng sách cho học sinh

HNN.VN - Ngày 13/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây phối hợp Trường PTTH Thừa Lưu tổ chức cuộc thi “Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật”, tặng 500 đầu sách cho nhà trường và học sinh.

Trao học bổng cho học sinh do Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố đỡ đầu

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh hào hứng tham gia các nội dung: trưng bày sách pháp luật; tuyên truyền pháp luật và cuộc thi “rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật". 

“Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý nghĩa thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; góp phần giảm thiểu các vụ việc vi phạm, tội phạm, nhất là các vụ việc nghiêm trọng; xây dựng đơn vị, nhà trường và địa bàn vững về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh”, Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố nhấn mạnh.

Dịp này, Thượng tá Lê Hồng Tuyên trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 1 học sinh do Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố đỡ đầu; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây trao học bổng cho 3 học sinh do đơn vị  đỡ đầu.

Quỳnh Anh
Nâng tầm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật

Việc ban hành văn bản quy phạm pháp luật (VBQPPL) của HĐND và UBND TP. Huế không chỉ là yêu cầu pháp lý bắt buộc, mà còn là thước đo năng lực quản trị và điều hành của chính quyền địa phương. Làm sao để mỗi văn bản vừa đúng quy định, vừa phù hợp thực tiễn, lại ban hành kịp thời đang là yêu cầu cấp thiết trong giai đoạn hoàn thiện thể chế hiện nay.

Nâng tầm chất lượng văn bản quy phạm pháp luật
Tuyên truyền pháp luật cho học sinh khu vực biên giới

Ngày 10/11, Đồn Biên phòng cửa khẩu Hồng Vân (đóng quân trên địa bàn xã A Lưới 1) tổ chức tuyên truyền pháp luật cho gần 500 học sinh trên địa bàn biên giới và trao học bổng, tặng quà cho học sinh vượt khó vươn lên, trị giá gần 20 triệu đồng.

Tuyên truyền pháp luật cho học sinh khu vực biên giới

