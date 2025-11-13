Rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật và tặng sách cho học sinh

Trao học bổng cho học sinh do Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố đỡ đầu

Gần 1.000 cán bộ, chiến sĩ, giáo viên, học sinh hào hứng tham gia các nội dung: trưng bày sách pháp luật; tuyên truyền pháp luật và cuộc thi “rung chuông vàng tìm hiểu pháp luật".

“Các hoạt động nhằm nâng cao nhận thức và ý nghĩa thượng tôn pháp luật của cán bộ, chiến sĩ và các tầng lớp nhân dân trên địa bàn; góp phần giảm thiểu các vụ việc vi phạm, tội phạm, nhất là các vụ việc nghiêm trọng; xây dựng đơn vị, nhà trường và địa bàn vững về an ninh trật tự, góp phần xây dựng xã hội trật tự, kỷ cương, thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội và đảm bảo quốc phòng - an ninh”, Thượng tá Lê Hồng Tuyên, Phó Chính ủy BĐBP thành phố nhấn mạnh.

Dịp này, Thượng tá Lê Hồng Tuyên trao học bổng “Nâng bước em đến trường” cho 1 học sinh do Đại tá Hoàng Minh Hùng, Chỉ huy trưởng BĐBP thành phố đỡ đầu; Đồn Biên phòng cửa khẩu cảng Chân Mây trao học bổng cho 3 học sinh do đơn vị đỡ đầu.