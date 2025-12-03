Ra nghị quyết lãnh đạo thực hiện nhiệm vụ biên phòng năm 2026

Vững bước trên mọi nẻo đường tuần tra. Ảnh: BĐBP

Năm 2025, Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế đã lãnh đạo, chỉ đạo triển khai đồng bộ, quyết liệt các biện pháp công tác biên phòng; quản lý, bảo vệ vững chắc chủ quyền lãnh thổ, an ninh biên giới, vùng biển của thành phố, không để bị động, bất ngờ.

Các đơn vị đã tổ chức 545 đợt tuần tra với 3.653 lượt cán bộ, chiến sĩ tham gia; phối hợp tuần tra song phương 15 đợt/360 cán bộ, chiến sĩ hai bên tham gia. Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng đã phát hiện, xử lý 13 vụ/32 đối tượng vi phạm hành chính; khởi tố 2 vụ/2 đối tượng tàng trữ trái phép chất ma túy; bàn giao 3 vụ/7 đối tượng/3 phương tiện cho cơ quan chức năng tiếp tục xử lý theo thẩm quyền.

Trong công tác phòng chống thiên tai, cứu hộ, cứu nạn, BĐBP thành phố đã điều động 5.750 lượt cán bộ, chiến sĩ và 260 lượt phương tiện; hỗ trợ di dời 3.122 hộ/8.217 khẩu đến nơi an toàn; cứu hộ, cứu nạn 3 vụ/4 phương tiện/19 thuyền viên gặp nạn trên biển.

Với những kết quả nổi bật, năm 2025, Đảng bộ BĐBP thành phố Huế được công nhận trong sạch, vững mạnh, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ; Ban Chỉ huy BĐBP thành phố được Bộ Tư lệnh BĐBP tặng Cờ thi đua và được đề nghị Bộ Quốc phòng tặng Cờ thi đua năm 2025.

Đảng ủy, Ban Chỉ huy BĐBP thành phố Huế xác định tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo thực hiện nghiêm túc, hiệu quả nghị quyết Đại hội Đảng các cấp nhiệm kỳ 2025-2030; đề ra giải pháp, nhiệm vụ trọng tâm năm 2026.