Bầu đủ đại biểu, bảo đảm cơ cấu, chất lượng được nâng cao

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch Ủy ban Bầu cử thành phố phát biểu khai mạc hội nghị

Tham dự hội nghị có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, Ủy viên Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố, Chủ tịch UBBC thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố; cùng các đồng chí trong Ban Thường vụ Thành ủy, thành viên Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC thành phố và lãnh đạo các sở, ban, ngành, đoàn thể.

Tổ chức thành công cuộc bầu cử với tỷ lệ cử tri tham gia đạt 99,99%

Phát biểu khai mạc hội nghị, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn nhấn mạnh, cuộc bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031 là sự kiện chính trị trọng đại, diễn ra trong bối cảnh có ý nghĩa đặc biệt quan trọng, chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; thực sự trở thành đợt sinh hoạt chính trị sâu rộng, là “Ngày hội non sông” của toàn dân.

Xác định rõ tầm quan trọng đó, Ban Thường vụ Thành ủy đã kịp thời thành lập Ban Chỉ đạo bầu cử, UBBC thành phố; chỉ đạo triển khai đồng bộ, đúng quy định pháp luật. Thường trực HĐND, UBND, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố chủ động, phối hợp chặt chẽ trong công tác tham mưu, tổ chức thực hiện. UBBC các cấp xây dựng kế hoạch, phân công nhiệm vụ cụ thể, bảo đảm phục vụ tốt nhất cho công tác bầu cử.

Trình bày báo cáo tổng kết công tác bầu cử, Giám đốc Sở Nội vụ Nguyễn Văn Mạnh thông tin, trong ngày bầu cử, toàn thành phố có 970.549 cử tri, trong đó 970.515 cử tri đi bỏ phiếu, đạt tỷ lệ 99,99%. Có 37/40 xã, phường đạt 100% cử tri tham gia; 668/676 khu vực bỏ phiếu đạt tỷ lệ tuyệt đối.

Kết quả, Huế bầu đủ 9 đại biểu Quốc hội; 53 đại biểu HĐND thành phố và 804 đại biểu HĐND cấp xã. Các đại biểu trúng cử đảm bảo tiêu chuẩn, cơ cấu, thành phần. Chất lượng đại biểu được nâng lên rõ rệt, với tỷ lệ lớn có trình độ sau đại học, trình độ lý luận chính trị cao.Công tác đảm bảo an ninh, trật tự được triển khai hiệu quả, không để xảy ra tình huống phức tạp. Đặc biệt, trên địa bàn không phát sinh khiếu nại, tố cáo liên quan đến bầu cử.

Bên cạnh những kết quả đạt được, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh cũng thẳng thắn chỉ ra một số hạn chế như, công tác chuẩn bị nhân sự ở cấp cơ sở có nơi còn lúng túng; việc ứng dụng dữ liệu dân cư trong quản lý cử tri phát sinh khó khăn do biến động thông tin; một bộ phận cán bộ còn thiếu kinh nghiệm trong bối cảnh tổ chức chính quyền địa phương 2 cấp.

Từ thực tiễn, thành phố rút ra nhiều kinh nghiệm quan trọng, trong đó nhấn mạnh vai trò lãnh đạo của cấp ủy, sự phối hợp chặt chẽ của cả hệ thống chính trị và sự đồng thuận, trách nhiệm của cử tri. Công tác tuyên truyền sâu rộng, đảm bảo công khai, minh bạch và chuẩn bị đầy đủ các điều kiện tổ chức là yếu tố then chốt góp phần vào thành công chung.

Lãnh đạo thành phố tặng Bằng khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031

Nhiều kinh nghiệm thực tiễn từ cơ sở

Tại hội nghị, tham luận của các cơ quan, đơn vị đã đóng góp nhiều ý kiến thiết thực. UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân cho biết, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố đã khẳng định vai trò nòng cốt trong suốt quá trình bầu cử, từ hiệp thương giới thiệu người ứng cử đến tổ chức tiếp xúc cử tri, tuyên truyền, giám sát. Mặt trận đã ban hành 63 văn bản chỉ đạo, tổ chức hàng nghìn hội nghị lấy ý kiến cử tri và tiếp xúc cử tri, thu hút đông đảo người dân tham gia. Nhờ đó, tỷ lệ cử tri đi bầu trên địa bàn đạt 99,997%, thuộc nhóm cao của cả nước.

Đồng chí Nguyễn Xuân Dương, Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch HĐND phường Vỹ Dạ cho rằng, kết quả bầu cử không chỉ thể hiện việc hoàn thành nhiệm vụ mà còn phản ánh sự đồng thuận, niềm tin của Nhân dân đối với chính quyền địa phương. Từ thực tiễn triển khai, địa phương rút ra bài học quan trọng là phải chủ động từ sớm, phân công nhiệm vụ rõ ràng, bám sát tiến độ từng khâu. Việc lập danh sách cử tri cần được rà soát nhiều lần, có sự phối hợp chặt chẽ giữa công an, tổ dân phố và cán bộ địa bàn nhằm hạn chế sai sót…

Phó Bí thư Đảng ủy, Chủ tịch UBND xã Phú Lộc Nguyễn Văn Hiệp đề xuất tiếp tục chuẩn hóa quy trình bầu cử, đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, nâng cao chất lượng tập huấn cán bộ và đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền theo hướng gần dân, dễ tiếp cận.

Thay mặt Ban Chỉ đạo bầu cử thành phố, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn ghi nhận, biểu dương những đóng góp tích cực của các cơ quan, ban, ngành, mặt trận, đoàn thể các cấp trên địa bàn.

Đồng chí Nguyễn Khắc Toàn đề nghị các tổ chức phụ trách bầu cử căn cứ quy định của Luật Bầu cử ĐBQH và đại biểu HĐND để thực hiện tốt các công việc sau bầu cử; khẩn trương thực hiện việc xác nhận tư cách người trúng cử đại biểu HĐND các cấp. UBBC các cấp căn cứ vào kết quả tổng kết bầu cử đại biểu HĐND để tiến hành xác nhận tư cách của người trúng cử mà mình chịu trách nhiệm tổ chức bầu cử, cấp giấy chứng nhận đại biểu HĐND khóa mới cho người trúng cử và báo cáo HĐND khóa mới về kết quả xác nhận tư cách đại biểu HĐND tại kỳ họp thứ nhất.

HĐND thành phố và HĐND cấp xã cần chuẩn bị tổ chức tốt kỳ họp thứ nhất để kiện toàn các chức danh lãnh đạo của HĐND và UBND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, bảo đảm đúng quy định của Luật Tổ chức chính quyền địa phương; nhanh chóng ổn định tổ chức và đi vào hoạt động hiệu quả ngay từ đầu nhiệm kỳ.

Dịp này, 53 tập thể, 47 cá nhân được Chủ tịch UBND thành phố khen thưởng vì có thành tích xuất sắc trong công tác bầu cử ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp, nhiệm kỳ 2026 - 2031.