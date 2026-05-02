2 ngày xảy ra 3 vụ cháy liên tiếp tại phường An Cựu

Sáng 4/6, một vụ cháy khác xảy ra tại khu vực nghĩa trang trước tượng đài Quang Trung

Các vụ việc tuy chưa gây thiệt hại nghiêm trọng nhưng đã khiến lực lượng chức năng và chính quyền địa phương phải khẩn trương triển khai các biện pháp dập lửa, ngăn cháy lan.

Cụ thể, vào chiều tối 3/6, một vụ cháy xảy ra tại khu vực núi Tam Thai. Nhờ người dân phát hiện và báo tin kịp thời, cùng với sự vào cuộc nhanh chóng của các lực lượng chức năng, đám cháy đã được khống chế, không để lan rộng.

Theo xác minh ban đầu, nguyên nhân vụ cháy xuất phát từ hoạt động đốt lửa của một nhóm người cắm trại tại khu vực núi Tam Thai. Trong điều kiện thời tiết nắng nóng, gió mạnh và lớp thực bì khô dày, ngọn lửa đã nhanh chóng bùng phát và lan rộng. Hiện Công an phường An Cựu đang tiến hành truy tìm những người liên quan để xử lý theo quy định của pháp luật.

Tiếp đó, sáng 4/6, một vụ cháy khác xảy ra tại khu vực nghĩa trang trước tượng đài Quang Trung. Nguyên nhân ban đầu được xác định là do người dân thắp hương, đốt vàng mã dẫn đến cháy cỏ và thực bì xung quanh.

Chiều cùng ngày, một vụ cháy tiếp tục xảy ra tại một ngôi nhà ở địa chỉ 11/77 đường Thiên Thai, phường An Cựu. Ngay sau khi nhận được tin báo, lực lượng chức năng địa phương đã phối hợp với người dân và các đơn vị liên quan triển khai chữa cháy, khống chế đám cháy. Hiện nguyên nhân vụ việc đang được cơ quan chức năng điều tra, làm rõ.

Trước tình hình liên tiếp xảy ra các vụ cháy, UBND phường An Cựu đã phát thư kêu gọi người dân nâng cao ý thức phòng cháy, chữa cháy, đặc biệt trong các hoạt động cắm trại, thắp hương và đốt vàng mã.

Hiện trường vụ cháy tại một ngôi nhà ở địa chỉ 11/77 đường Thiên Thai

Chính quyền địa phương khuyến cáo người dân đốt vàng mã đúng nơi quy định, không đốt khi có gió lớn; tưới nước làm mát khu vực xung quanh trước khi hóa vàng; kiểm tra kỹ và chỉ rời đi khi hương đã tàn hoàn toàn.

Người dân được khuyến nghị thường xuyên phát quang cỏ dại, vệ sinh khu vực phần mộ; không tự ý đốt cỏ, đốt rác khi chưa bảo đảm các điều kiện an toàn phòng cháy, chữa cháy; thu gom rác thải, chân nhang, vật dụng cúng lễ đúng nơi quy định.

Khi phát hiện khói, lửa hoặc các hành vi có nguy cơ gây cháy nổ, người dân cần nhanh chóng thông báo cho chính quyền địa phương hoặc lực lượng chức năng để kịp thời xử lý. Đợt nắng nóng này còn kéo dài, nguy cơ xảy ra cháy là rất cao, mong người dân đặc biệt lưu ý.