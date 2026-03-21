Huế có 9 người trúng cử đại biểu Quốc hội khóa XVI

Cử tri thành phố Huế bỏ phiếu bầu ĐBQH khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031

Theo Nghị quyết số 151, cả nước có 864 người ứng cử tại 182 đơn vị bầu cử để bầu 500 ĐBQH khóa XVI. Trong đó, đại biểu thuộc các cơ quan Trung ương là 217 người (43,4%), đại biểu địa phương là 283 người (56,6%), bảo đảm cơ cấu hợp lý giữa Trung ương và cơ sở. Sau công bố kết quả, nếu không phát sinh khiếu nại, tố cáo, các cơ quan chức năng sẽ tiến hành xác nhận tư cách đại biểu theo quy định. Dự kiến, kỳ họp thứ nhất của Quốc hội khóa XVI sẽ khai mạc ngày 6/4 nhằm kiện toàn nhân sự và triển khai công tác lập pháp.

Tại Huế, có 17 người ứng cử để bầu 9 ĐBQH. Cơ cấu ứng cử viên được bảo đảm tính đại diện: Phụ nữ chiếm 47,06%; người dân tộc thiểu số 11,76%; người ngoài Đảng 11,76%; ứng cử viên trẻ dưới 40 tuổi đạt 23,53%; đặc biệt có 3 người tái cử từ khóa XV. Về trình độ chuyên môn, 100% ứng cử viên có trình độ đại học trở lên, trong đó trên đại học chiếm hơn 70%.

Trước đó, dưới sự chủ trì của đồng chí Trần Thanh Mẫn, Ủy viên Bộ Chính trị, Chủ tịch Quốc hội, Chủ tịch Hội đồng Bầu cử quốc gia, phiên họp thứ năm của Hội đồng đã xem xét nhiều nội dung quan trọng nhằm hoàn tất quy trình tổng kết cuộc bầu cử.

Theo đánh giá, đây là một trong những cuộc bầu cử có quy mô lớn, khối lượng công việc cao trong thời gian chuẩn bị ngắn, diễn ra trong bối cảnh tình hình thế giới phức tạp. Đáng chú ý, lần đầu tiên chuyển đổi số được triển khai rộng rãi trong toàn bộ quy trình bầu cử, từ quản lý dữ liệu dân cư đến tổng hợp, công bố kết quả theo thời gian thực, góp phần nâng cao tính minh bạch và hiệu quả quản lý.

Chủ tịch Quốc hội Trần Thanh Mẫn cũng đề nghị các cơ quan liên quan tổng kết thực tiễn, nghiên cứu khả năng tinh gọn quy trình trong các kỳ bầu cử tới, đồng thời khẳng định những kết quả đạt được là cơ sở quan trọng để tiếp tục hoàn thiện thể chế, nâng cao chất lượng hoạt động của Quốc hội trong nhiệm kỳ mới.

* Danh sách 9 người trúng cử ĐBQH khóa XVI tại TP. Huế (Theo Nghi ̣quyết số 232/NQ-HĐBCQG ngày 21/3/2026 của Hội đồng bầu cử quốc gia, xếp theo thứ tự A, B, C):

- Ông Nguyễn Quốc Đoàn, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Phó Bí thư Thường trực Đảng ủy, Phó Tổng Thanh tra Thường trực Thanh tra Chính phủ;

- Ông Nguyễn Tiến Hùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ các cơ quan Đảng thành phố, Bí thư Đảng ủy, Viện trưởng Viện kiểm sát Nhân dân TP. Huế;

- Ông Nguyễn Hải Nam, Ủy viên hoạt động chuyên trách tại Ủy ban Kinh tế và Tài chính của Quốc hội khóa XV;

- Ông Nguyễn Tiến Nam, Đảng ủy viên, Bí thư Chi bộ, Phó Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế;

- Bà Nguyễn Thị Sửu, Thành ủy viên, Phó Trưởng đoàn chuyên trách Đoàn ĐBQH TP. Huế;

- Ông Nguyễn Đình Trung, Ủy viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Huế;

- Ông Lê Hoài Trung, Ủy viên Bộ Chính trị, Ủy viên Ban Thường vụ Đảng ủy Chính phủ, Bí thư Đảng ủy, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao;

- Ông Võ Thanh Tùng, Ủy viên Ban Chấp hành Đảng bộ Đại học Huế, Phó Bí thư Đảng ủy, Hiệu trưởng Trường Đại học Khoa học, Đại học Huế;

- Ông Nguyễn Thanh Xuân, Thành ủy viên, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Bệnh viện Trung ương Huế.