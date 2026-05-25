Trao 27 giải tại hội thi "Ẩm thực chay Huế mở rộng"

HNN.VN - Chiều 26/5, Hiệp hội Du lịch (HHDL) thành phố phối hợp cùng HHDL Việt Nam tổ chức tổng kết và trao giải hội thi “Ẩm thực chay Huế mở rộng 2026”.

Dự chương trình có các đồng chí: Nguyễn Khắc Toàn, UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBMTTQ Việt Nam thành phố; Nguyễn Thanh Bình, UVTV Thành ủy, Bí thư Đảng ủy Phường Thuận Hóa.

Phía Cục Du lịch Quốc gia có ông Phạm Văn Thủy, Phó Cục trưởng. Tham dự chương trình còn có ông Vũ Thế Bình, Chủ tịch HHDL Việt Nam, Trưởng Ban Chỉ đạo hội thi; các đồng chí nguyên lãnh đạo thành phố qua các thời kỳ; lãnh đạo các sở, ngành, địa phương.

UVTW Đảng, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Khắc Toàn cùng lãnh đạo HHDL Việt Nam trao giải đặc biệt cho đội thi xuất sắc nhất 

Ông Đinh Mạnh Thắng, Phó Chủ tịch HHDL Việt Nam, Chủ tịch HHDL thành phố, Trưởng Ban tổ chức hội thi cho biết, hội thi năm nay quy tụ 27 đội đến từ các khách sạn, nhà hàng, cơ sở dịch vụ du lịch - ẩm thực tiêu biểu trên địa bàn TP. Huế cùng nhiều nghệ nhân, đơn vị ẩm thực chay đến từ Hà Nội, TP. Hồ Chí Minh, Đà Nẵng và Quảng Trị. Sự tham gia tâm huyết, chuyên nghiệp và đầy sáng tạo của các đội thi đã góp phần khẳng định sức lan tỏa ngày càng sâu rộng của văn hóa ẩm thực chay Huế trong đời sống hiện đại. 

Mỗi món ăn được trình bày tại hội thi không chỉ là kết quả của kỹ thuật chế biến tinh tế, mà còn là sự kết tinh của văn hóa, của tâm huyết nghề nghiệp và của tình yêu dành cho nghệ thuật ẩm thực chay. Nhiều món ăn để lại ấn tượng sâu sắc không chỉ bởi hương vị đặc trưng, hình thức đẹp mắt mà còn bởi những thông điệp nhân văn về sức khỏe cộng đồng, bảo vệ môi trường và lối sống hướng thiện.

 Các đội thi vào bếp chế biến món ăn 

Thông qua hội thi, ban tổ chức mong muốn tôn vinh giá trị đặc sắc của ẩm thực chay Huế - một nét văn hóa ẩm thực truyền thống nổi tiếng, giàu bản sắc nhân dịp Lễ Phật đản năm 2026; quảng bá hình ảnh ẩm thực chay Huế đến du khách trong và ngoài nước; góp phần xây dựng thương hiệu du lịch Huế gắn với ẩm thực xanh, lành mạnh và bền vững; khuyến khích sự sáng tạo, nâng cao tay nghề của đội ngũ đầu bếp trong việc chế biến và trình bày các món ăn chay phục vụ du lịch.

Tại chương trình tổng kết, ban tổ chức đã trao giải Đặc biệt cho đội thi Chuỗi nhà hàng Nét Huế - Hà Nội; giải Nhất cho đội thi Khách sạn Melia Vinpearl Huế. Ngoài ra, ban tổ chức cũng trao 2 giải nhì, 3 giải ba, 4 giải ấn tượng cùng 16 giải khuyến khích cho các đội thi…

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
