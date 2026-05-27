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Thế giới

Hạ viện Mỹ thông qua dự thảo nghị quyết yêu cầu chấm dứt cuộc chiến với Iran

ClockThứ Năm, 04/06/2026 16:35
Theo phóng viên TTXVN tại Washington, Hạ viện Mỹ đã thông qua dự thảo nghị quyết do đảng Dân chủ dẫn dắt nhằm chấm dứt cuộc chiến với Iran, bất chấp sự phản đối từ lãnh đạo đảng Cộng hòa. Đây là một trong 2 biện pháp do phe Dân chủ đề xuất và bị Nhà trắng phản đối, nhưng vẫn được thúc đẩy tại Hạ viện do đảng Cộng hòa kiểm soát.

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 Tòa nhà Quốc hội Mỹ ở Washington DC. (Ảnh: THX/TTXVN)

Theo đó, dự thảo nghị quyết đã được Hạ viện Mỹ thông qua vào ngày 3/6.

Dự thảo nghị quyết về quyền hạn chiến tranh liên quan Iran - do Hạ nghị sĩ Gregory Meeks (bang New York), thành viên cấp cao của Ủy ban Đối ngoại, đề xuất - từng được lên lịch bỏ phiếu trước khi Hạ viện Mỹ nghỉ lễ tưởng niệm hôm 21/5. Tuy nhiên, văn kiện này đã đột ngột bị rút khỏi chương trình nghị sự khi có dấu hiệu cho thấy quá nhiều nghị sĩ đảng Cộng hòa vắng mặt, khiến đề xuất có nguy cơ không bị bác bỏ. Đến ngày 3/6, nghị quyết đã được thông qua với tỷ lệ 215 phiếu thuận và 208 phiếu chống, trong đó có 4 nghị sĩ đảng Cộng hòa cùng toàn bộ phe Dân chủ bỏ phiếu ủng hộ.

Nghị quyết yêu cầu Tổng thống Mỹ Donald Trump rút lực lượng vũ trang Mỹ khỏi các hoạt động chiến sự với Iran, trừ khi Quốc hội bỏ phiếu tuyên chiến hoặc cho phép sử dụng vũ lực đối với nước Cộng hòa Hồi giáo. Tuy nhiên, văn kiện này không có tính chất ràng buộc, mà chủ yếu mang tính biểu tượng, thể hiện lập trường phản đối cuộc chiến với Iran.

Trước đó trong năm nay, phe Cộng hòa đã bác bỏ 3 nỗ lực khác nhằm thông qua dự thảo nghị quyết về quyền hạn chiến tranh. Cuộc bỏ phiếu gần nhất đã kết thúc với tỷ lệ hòa 212-212. Phe Dân chủ coi đây là dấu hiệu cho thấy ngày càng nhiều người Mỹ phản đối cuộc chiến và việc họ giành được chiến thắng chỉ còn là vấn đề thời gian.

* Cùng ngày 3/6, Ngoại trưởng Mỹ Marco Rubio tuyên bố ông vẫn giữ quan điểm cho rằng cuộc chiến với Iran “đã kết thúc”, mặc dù những vụ tấn công gây thương vong vẫn tiếp diễn.

Phát biểu trước Ủy ban Đối ngoại Hạ viện, Ngoại trưởng Rubio nêu rõ quân đội Mỹ “không còn tiến hành những cuộc không kích kéo dài bên trong lãnh thổ Iran, nhằm làm suy giảm năng lực quân sự của nước này nữa, bởi vì Chiến dịch Epic Fury đã kết thúc”, đồng thời khẳng định Washington đã giành được chiến thắng.

Ngoại trưởng Mỹ cũng cập nhật thông tin cho các nhà lập pháp về tiến trình đàm phán với Iran, xác nhận kho dự trữ urani làm giàu ở cấp độ cao của nước Cộng hòa Hồi giáo đang là trọng tâm của những cuộc thảo luận và Tehran vẫn chưa nhất trí với thỏa thuận hòa bình.

Cũng trong ngày 3/6, Tổng thống Mỹ Donald Trump cho biết tiến trình đàm phán với Iran đang diễn ra theo chiều hướng “rất tốt đẹp” và có thể mang lại kết quả vào cuối tuần này.

Phát biểu với báo giới, ông Trump khẳng định “cuộc đàm phán đang diễn thật sự rất tốt đẹp” và thỏa thuận tiềm năng “có thể đạt được... vào cuối tuần này”.

Đáng chú ý, thông tin từ nhà lãnh đạo Mỹ khác hẳn với đánh giá trước đó cùng ngày của Ngoại trưởng Iran Abbas Araghchi, theo đó, các kênh liên lạc với Washington vẫn mở, nhưng “không có tiến triển cụ thể” trong những cuộc đàm phán chấm dứt chiến tranh ở Trung Đông.

Bên cạnh đó, Tổng thống Trump cũng nhấn mạnh ông muốn tách biệt tiến trình đàm phán Mỹ-Iran với những cuộc thương lượng về xung đột giữa Israel và lực lượng Hezbollah ở Liban.

Nhà lãnh đạo Mỹ còn đề cập đến lần “trao đổi đầu tiên” giữa Washington và Hezbollah hôm 2/6. Theo ông, Hezbollah đã đồng ý “sẽ không bắn phá, Israel sẽ không bắn phá”.

* Trong một động thái khác có liên quan, Ngoại trưởng Araghchi ngày 3/6 cảnh báo bất kỳ cuộc tấn công nào vào thủ đô Beirut của Liban đều sẽ dẫn đến việc khởi động lại cuộc chiến ở Trung Đông. Tuyên bố này được đưa ra trong bối cảnh Israel đẩy mạnh chiến dịch chống phong trào Hezbollah tại Liban.

Trả lời phỏng vấn kênh truyền hình Al Mayadeen của Liban, Ngoại trưởng Araghchi khẳng định các lực lượng vũ trang Iran đã sẵn sàng đáp trả Israel nếu nước này tấn công Beirut, đồng thời nhấn mạnh động thái như vậy sẽ kéo theo hậu quả nghiêm trọng đối với toàn khu vực.

https://nhandan.vn/ha-vien-my-thong-qua-du-thao-nghi-quyet-yeu-cau-cham-dut-cuoc-chien-voi-iran-post966841.html

Theo nhandan.vn
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