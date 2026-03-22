Phong Phú và Phong Điền: Sôi nổi hưởng ứng Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân năm 2026

Các vận động viên phường Phong Phú tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tại phường Phong Phú, lễ phát động diễn ra tại khu trung tâm thể dục thể thao phường (đường Nguyễn Phi Khanh, tổ dân phố Nhất Tây) với sự tham gia của hơn 600 vận động viên. Chương trình gồm 2 nội dung chính: chạy hưởng ứng dành cho lãnh đạo, đại diện các cơ quan, đơn vị với cự ly 2km và chạy tập thể cự ly 3km dành cho toàn thể cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, các trường học, doanh nghiệp và Nhân dân trên địa bàn.



Phát biểu tại buổi lễ, lãnh đạo UBND phường Phong Phú nhấn mạnh: Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân là hoạt động thiết thực nhằm nâng cao nhận thức của các tầng lớp nhân dân về vai trò của rèn luyện thể chất, qua đó góp phần xây dựng lối sống lành mạnh, nâng cao sức khỏe cộng đồng, đáp ứng yêu cầu phát triển trong giai đoạn mới.



* Cùng thời điểm, tại phường Phong Điền, lễ phát động Ngày chạy Olympic với chủ đề “Vì sức khỏe toàn dân – Vì an ninh Tổ quốc” cũng được tổ chức trang trọng với sự tham dự của lãnh đạo địa phương cùng đông đảo cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang, giáo viên và học sinh trên địa bàn. Hơn 500 vận động viên đã tham gia chạy hưởng ứng trên cung đường 1km trong không khí phấn khởi, sôi nổi.

Hơn 500 vận động viên phường Phong Điền tham gia Ngày chạy Olympic vì sức khỏe toàn dân

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND phường Phong Điền - Thân Mạnh Tuấn đã ôn lại lời kêu gọi toàn dân tập thể dục của Chủ tịch Hồ Chí Minh cách đây 80 năm, đồng thời kêu gọi cán bộ, đảng viên và Nhân dân tiếp tục noi gương Bác, tích cực tham gia rèn luyện thể dục thể thao bằng những việc làm thiết thực như chạy bộ, đi bộ, tập luyện thường xuyên nhằm nâng cao sức khỏe bản thân, xây dựng gia đình hạnh phúc và cộng đồng vững mạnh. Qua đó, tiếp tục đẩy mạnh cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”, góp phần xây dựng con người Việt Nam phát triển toàn diện cả về thể chất, trí tuệ và tinh thần.



Các hoạt động Ngày chạy Olympic tại hai địa phương đều hướng đến chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội khóa XVI và đại biểu HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 – 2031; đồng thời chào mừng các ngày lễ lớn như kỷ niệm Ngày giải phóng quê hương, Ngày thành lập Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh và 80 năm Ngày Thể thao Việt Nam