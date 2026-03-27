Giữ vững an ninh, trật tự và bảo đảm an toàn các sự kiện chính trị quan trọng

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố chủ trì hội nghị

Bám sát chỉ đạo của Bộ Công an, công an các đơn vị, địa phương đã triển khai đồng bộ các biện pháp nghiệp vụ, huy động tối đa lực lượng, hoàn thành các mục tiêu cao điểm. Nhờ đó, an ninh chính trị, trật tự xã hội được giữ vững; công tác bảo đảm an ninh, an toàn cho các sự kiện chính trị, lễ hội lớn và hoạt động của lãnh đạo Đảng, Nhà nước được thực hiện nghiêm túc, hiệu quả.

Trong đấu tranh phòng, chống tội phạm, lực lượng Công an chú trọng phòng ngừa từ cơ sở, lấy địa bàn cơ sở làm “gốc rễ”, triển khai các giải pháp khoa học, hiệu quả. Tình hình trật tự an toàn xã hội tiếp tục ổn định, số vụ phạm pháp giảm 16 vụ (tương ứng 10%) so với cùng kỳ năm 2025. Tỷ lệ điều tra, khám phá án đạt trên 96%; các chỉ tiêu công tác đều đạt và vượt so với cùng kỳ và liền kề trước cao điểm.

Công tác phòng ngừa xã hội được tăng cường, các vụ việc đều được điều tra, làm rõ, không để xảy ra các vụ cướp tiệm vàng, ngân hàng. Nổi bật là việc đấu tranh với các loại tội phạm “nguồn” như đánh bạc, tín dụng đen; tội phạm công nghệ cao được phát hiện tăng hơn 35% so với cùng kỳ và 65% so với liền kề trước cao điểm. Các loại tội phạm truyền thống, xâm phạm nhân thân, tài sản được xử lý nhanh chóng, dứt điểm. Đối với tội phạm ma túy, lực lượng Công an triển khai đồng bộ, triệt phá cả đường dây, đối tượng cầm đầu và xử lý đến người sử dụng; đồng thời phối hợp chặt chẽ với địa phương trong phòng, chống.

Công an cấp xã phát huy vai trò nòng cốt tại cơ sở, trực tiếp phát hiện, xử lý nhiều vụ việc; công tác tuần tra, kiểm soát được tăng cường, kịp thời ngăn chặn vi phạm. Công tác quản lý hành chính về trật tự xã hội, thu hồi vũ khí, công cụ hỗ trợ đạt kết quả tích cực; cháy, nổ và tai nạn giao thông được kiềm chế.

Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, Giám đốc Công an thành phố ghi nhận kết quả đạt được. Đồng thời, yêu cầu toàn lực lượng tiếp tục phát huy, đổi mới phương thức công tác, nắm chắc tình hình từ sớm, từ xa, chủ động phòng ngừa, đấu tranh hiệu quả; bảo đảm an ninh, trật tự các sự kiện. Đồng thời, tiếp tục xây dựng địa bàn không ma túy, tạo nền tảng hoàn thành nhiệm vụ năm 2026.