Sôi nổi hoạt động kỷ niệm 26/3 trong trường học

HNN.VN - Hướng tới kỷ niệm 95 năm Ngày thành lập Đoàn TNCS Hồ Chí Minh (26/3/1931 - 26/3/2026), 51 năm Ngày giải phóng Huế và chào mừng thành công cuộc bầu cử đại biểu Quốc hội, HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, nhiều trường học trên địa bàn thành phố đã tổ chức các hoạt động sôi nổi, tạo không khí thi đua học tập, rèn luyện trong học sinh.

 Học sinh Trường Tiểu học Vĩnh Ninh trình diễn áo dài

Ngày 22/3, Trường Tiểu học Vĩnh Ninh (phường Thuận Hóa) tổ chức “Hội chợ trường học” với chủ đề “Sắc Huế trong em”.

Hội chợ tái hiện không gian văn hóa đặc trưng của xứ Huế thông qua các nội dung như con người, kiến trúc, lễ hội, nghệ thuật và ẩm thực. Điểm nhấn là 25 gian hàng do học sinh các khối lớp thực hiện, giới thiệu các sản phẩm thủ công truyền thống như hoa giấy, nón lá, tò he; các gian hàng STEM, không gian sách, chữ đẹp và ẩm thực Huế.

Bên cạnh đó, nhiều hoạt động giao lưu, trải nghiệm được tổ chức như đồng diễn “Hát vang trong kỷ nguyên mới”, trình diễn thời trang “Áo dài Việt - Tự hào Tổ quốc”, các sân chơi trí tuệ, trò chơi dân gian… Qua đó, học sinh được rèn luyện kỹ năng giao tiếp, hợp tác, phát huy tư duy sáng tạo và năng lực cá nhân.

Học sinh Trường Tiểu học Trần Quốc Toản trải nghiệm Robotis AI 

Tại Trường Tiểu học Trần Quốc Toản (phường Phú Xuân), chương trình hội chợ với chủ đề “Tự hào truyền thống, khơi nguồn sáng tạo” cũng diễn ra trong không gian đậm sắc màu văn hóa truyền thống. Mô hình chợ quê được tái hiện sinh động, giúp học sinh “học mà chơi, chơi mà học”, rèn luyện kỹ năng và nuôi dưỡng tình yêu văn hóa dân tộc.

Các không gian trải nghiệm được bố trí phong phú theo từng khối lớp: khối 4, 5 với các gian hàng ẩm thực Huế; khối 3 với sản phẩm thủ công, lưu niệm; khối 1, 2 trưng bày sản phẩm STEAM. Đặc biệt, gian trưng bày Robotis AI mang đến góc nhìn hiện đại, giúp học sinh tiếp cận công nghệ và trí tuệ nhân tạo ngay từ bậc tiểu học...

Dịp này, nhiều trường học trên địa bàn cũng tổ chức hội trại chào mừng Tháng Thanh niên. Tại Trường THPT Hương Vinh, hội trại “Về nguồn” với chủ đề “Đoàn kết - Sáng tạo - An toàn” diễn ra trong không khí sôi nổi, với các hoạt động tập thể như kéo co, nhảy bao bố, dân vũ… tạo sự gắn kết giữa học sinh. Trường THPT Phú Bài tổ chức hội trại “Thanh niên làm theo lời Bác”, góp phần giáo dục lý tưởng, truyền thống cách mạng và tạo sân chơi lành mạnh, bổ ích cho đoàn viên, học sinh.

MINH HIỀN
