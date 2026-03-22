Niềm tin về một nhiệm kỳ mới

Dư âm của "Ngày hội non sông" vẫn còn vọng vang...

Ngày 15/3/2026 sẽ được ghi nhớ như một dấu mốc quan trọng của đất nước sau ngày “sắp xếp lại giang sơn” vì mục tiêu và khát vọng cao cả của toàn dân tộc. Thắng lợi của cuộc bầu cử 15/3/2026 còn là biểu hiện mạnh mẽ của tinh thần đại đoàn kết; thể hiện sự ủng hộ tuyệt đối của Nhân dân toàn quốc đối với con đường phát triển đất nước dưới sự lãnh đạo sáng suốt của Đảng.

Theo kế hoạch, dự kiến sáng 22/3, Hội đồng Bầu cử quốc gia sẽ họp rà soát lần cuối và công bố kết quả bầu cử ĐBQH cũng như kết quả bầu cử tại các địa phương. Quốc hội khóa mới - Khóa XVI dự kiến sẽ tiến hành kỳ họp thứ I vào ngày 6/4/2026. Toàn dân đang ngóng chờ thời khắc lịch sử ấy, để được tận thấy những gương mặt đại biểu đủ đức, đủ tài mà mình đã tin yêu, bầu chọn. Hy vọng đó sẽ là một đội ngũ kế cận vừa có sự vững chãi của những người dày dạn kinh nghiệm, vừa có sự năng động, sáng tạo của lớp người trẻ. Đó là đội ngũ của những "kiến trúc sư" trực tiếp tham gia hoạch định chính sách, lập pháp và giám sát tối cao để thực hiện thắng lợi các quyết sách của Quốc hội và Nghị quyết Đại hội XIV của Đảng.

Với Huế, cử tri và người dân thành phố hy vọng HĐND nhiệm kỳ mới sẽ không phụ lòng tin yêu nơi từng lá phiếu mà họ đã gửi gắm, HĐND sẽ thực sự thay mặt Nhân dân làm thật tốt vai trò cơ quan quyền lực tại địa phương; cụ thể hóa được các cơ chế, chính sách đặc thù để phát triển kinh tế - xã hội, vận hành một bộ máy đô thị đẳng cấp, hiện đại nhưng vẫn vẹn nguyên hồn cốt của thành phố di sản. Dĩ nhiên để làm được điều này không hề đơn giản, nhưng với guồng quay chung, với yêu cầu mới của lịch sử, thì đó là chọn lựa không thể khác. Với tiềm năng, thế mạnh của mình, với thế và lực mới, với đội ngũ và quyết tâm mới, cử tri Huế có quyền hy vọng và đòi hỏi một sự đột phá trong nhiệm kỳ mới về thu nhập và chất lượng sống cho người dân; sự bảo tồn và phát huy mạnh mẽ kho tàng di sản, văn hóa mà Huế đang thủ đắc, gìn giữ.

Trong 5 năm tới, thế giới dự báo sẽ còn nhiều biến động, nhưng với thắng lợi của cuộc bầu cử Quốc hội khóa XVI và HĐND các cấp nhiệm kỳ 2026 - 2031, với ánh sáng Nghị quyết Đại hội toàn quốc lần thứ XIV của Đảng, và nếu mỗi đại biểu trúng cử khắc ghi, giữ đúng lời hứa trước cử tri khi vận động bầu cử, thì chắc chắn Việt Nam ta có đủ bản lĩnh để vượt qua mọi thách thức dù là khắc nghiệt nhất, chắc chắn một tương lai tốt đẹp sẽ mở ra với toàn dân tộc.

Dư âm của “Ngày hội non sông” vẫn đang còn vọng vang, rạo rực. Niềm tin của mọi tầng lớp nhân dân đã được thắp sáng. Một trăm triệu dân đồng lòng như một, chung tay đưa con tàu Việt Nam tự tin vươn khơi, vượt sóng, hướng tới những mục tiêu cao cả mà Đảng ta đã hoạch định. Đó là, đến năm 2030, kỷ niệm 100 năm thành lập Đảng, Việt Nam cán đích là nước đang phát triển, có công nghiệp hiện đại, thu nhập trung bình cao. Và xa hơn, đến năm 2045, kỷ niệm 100 năm thành lập nước Việt Nam Dân chủ Cộng hòa, nay là CHXHCN Việt Nam, trên bản đồ thế giới, Việt Nam sẽ được bạn bè năm châu biết đến là một nước phát triển có thu nhập cao; một quốc gia hùng cường, thịnh vượng, hạnh phúc!