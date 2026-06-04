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ClockThứ Năm, 04/06/2026 17:06

Hỗ trợ doanh nghiệp chuẩn hóa hệ thống sổ sách kế toán

HNN.VN - Chiều 4/6, Thuế thành phố phối hợp với Hội Doanh nhân trẻ thành phố tổ chức hội thảo với chủ đề: "Chuẩn hóa hệ thống sổ sách kế toán tài chính, những lưu ý khi kiểm tra thuế năm 2026".

Cẩn thận với chiêu lừa “thuê nhà mở văn phòng đại diện”Xây dựng một môi trường kinh doanh bình đẳngQuyết liệt chống thất thu ngân sách, tháo gỡ khó khăn trong đầu tư công

 Đại diện Thuế thành phố chia sẻ những nội dung liên quan đến chính sách thuế

Hoạt động nhằm hỗ trợ doanh nghiệp và hộ kinh doanh nâng cao năng lực quản trị tài chính - kế toán, chuẩn hóa hệ thống sổ sách… hạn chế các sai phạm liên quan đến việc thực hiện chính sách thuế.

Ngoài chia sẻ những quy định mới về thuế, kế toán và hóa đơn chứng từ, hướng dẫn chuẩn hóa hệ thống sổ sách kế toán tài chính theo đúng quy định hiện hành, các chuyên gia cũng chia sẻ những lưu ý trong công tác kiểm tra, thanh tra thuế năm 2026. Cùng với đó, các chuyên gia cũng phân tích những sai sót phổ biến mà doanh nghiệp thường gặp trong quá trình thực hiện kê khai thuế, sử dụng hóa đơn và chứng từ… Từ đó đưa ra một số khuyến nghị giúp doanh nghiệp thực hiện đúng quy định pháp luật về thuế và hạn chế rủi ro trong hoạt động tài chính, kế toán.

Tại hội thảo, các doanh nghiệp cũng chia sẻ những vướng mắc liên quan đến hoạt động thanh toán; xử lý các rủi ro trong sử dụng hóa đơn chứng từ… Những vướng mắc này được chuyên gia trực tiếp giải đáp, tháo gỡ giúp doanh nghiệp và hộ kinh doanh thực hiện nghĩa vụ thuế theo quy định hiện hành.

Hoàng Loan
 Từ khóa:
thuế thành phố huếthành phố HuếHội doanh nhân trẻdoanh nghiệp
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