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ClockThứ Năm, 04/06/2026 16:44

Phối hợp giám sát, phòng chống bệnh Ebola tại các cửa khẩu biên giới

HNN.VN - Trung tâm Kiểm soát bệnh tật TP. Huế (CDC Huế) vừa tổ chức đoàn công tác làm việc với các lực lượng chức năng tại cửa khẩu trên địa bàn, gồm Đồn Biên phòng Cửa khẩu Hồng Vân và Đồn Biên phòng Cửa khẩu A Đớt.

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Các đơn vị thống nhất một số nội dung trong phòng chống dịch bệnh nguy hiểm trong thời gian tới 

 Tại các buổi làm việc, đoàn công tác đã thông tin, cập nhật tình hình dịch bệnh truyền nhiễm trên thế giới và trong nước, đồng thời nhấn mạnh nguy cơ xâm nhập của bệnh Ebola thông qua hoạt động xuất nhập cảnh và giao lưu qua biên giới. Đây là bệnh truyền nhiễm đặc biệt nguy hiểm thuộc nhóm A, có khả năng lây lan nhanh và tỷ lệ tử vong rất cao nếu không được phát hiện, xử lý kịp thời.

Để nâng cao hiệu quả phòng, chống dịch bệnh tại khu vực biên giới, CDC Huế và các lực lượng chức năng đã thống nhất nhiều nội dung phối hợp. Theo đó, lực lượng kiểm dịch y tế tiếp tục thực hiện nghiêm các biện pháp nghiệp vụ nhằm phát hiện sớm, giám sát chặt chẽ và xử lý kịp thời các trường hợp nghi ngờ mắc bệnh truyền nhiễm nhóm A. Đồng thời, chủ động thông báo nguy cơ dịch bệnh đến các cơ quan quản lý nhà nước chuyên ngành tại cửa khẩu; phối hợp xây dựng và triển khai các phương án ứng phó khi có tình huống dịch bệnh xảy ra.

Các đơn vị cũng thống nhất tăng cường trao đổi thông tin, thường xuyên cập nhật diễn biến dịch bệnh từ các nguồn chính thống; chú trọng nắm bắt hành trình, quốc gia và vùng lãnh thổ xuất phát hoặc quá cảnh của hành khách, lái xe và phương tiện vận tải để phục vụ công tác giám sát y tế khi cần thiết.

Bên cạnh đó, công tác vệ sinh môi trường tại khu vực cửa khẩu, bến bãi, kho hàng và nơi tập kết phương tiện được duy trì thường xuyên. Hoạt động tuyên truyền về các biện pháp phòng bệnh, vệ sinh cá nhân và vệ sinh môi trường cũng được đẩy mạnh nhằm nâng cao nhận thức cho cán bộ, chiến sĩ, nhân viên làm việc tại cửa khẩu và người dân khu vực biên giới.

Qua khảo sát thực tế, hai cửa khẩu đường bộ Hồng Vân và A Đớt hiện chủ yếu phục vụ hoạt động thăm thân giữa cư dân khu vực biên giới Việt Nam - Lào bằng xe máy và xe đạp, chưa có hoạt động giao thương hàng hóa quy mô lớn và chưa ghi nhận trường hợp đến từ vùng đang có dịch Ebola.

NGỌC KHÁNH
 Từ khóa:
dịch bệnhcdchuế
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