Tuần lễ áo dài Huế kể chuyện kết nối di sản

Các bạn trẻ Huế trong một sự kiện về áo dài

Ngày 4/6, Sở Văn hóa và Thể thao TP. Huế tiến hành họp bàn kế hoạch chuẩn bị chương trình Tuần lễ áo dài Huế 2026.

Chương trình được tổ chức đúng vào dịp 20/5 âm lịch - ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, vị chúa Nguyễn có công lớn trong việc định hình trang phục dân tộc Việt Nam. Đây không chỉ là sự kiện văn hóa thường niên mà còn là dịp tri ân tiền nhân, tôn vinh những giá trị truyền thống đã góp phần hình thành nên bản sắc văn hóa Việt Nam.

Với chủ đề xuyên suốt là kết nối di sản, cộng đồng và sáng tạo, Tuần lễ áo dài Huế 2026 sẽ mang đến cho người dân và du khách một không gian văn hóa sống động trải dài trên nhiều địa điểm của thành phố, từ khu vực trung tâm bên dòng sông Hương đến các làng quê, làng cổ và vùng di sản.

Mở đầu chuỗi sự kiện là chương trình “Áo dài kết nối du lịch và di sản” diễn ra vào sáng 3/7 tại Quốc Tử Giám, tiếp nối là Đêm lễ hội Áo dài - Hương Giang dệt dáng Kinh kỳ được tổ chức vào buổi tối cùng ngày tại không gian mở ven sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế.

Ngày 4/7, đúng ngày giỗ Võ vương Nguyễn Phúc Khoát, sẽ diễn ra các hoạt động dâng hoa, dâng hương tại lăng Trường Thái, lễ tri ân Võ vương Nguyễn Phúc Khoát và Hoàng đế Minh Mạng cùng chương trình quảng diễn quy mô lớn “Việt Phong hội tụ - Bách hoa bộ hành” tại khu vực Hoàng cung - Đại Nội. Hàng trăm người tham gia trong các loại hình trang phục truyền thống Việt Nam sẽ cùng hội tụ, tạo nên bức tranh sinh động về lịch sử trang phục dân tộc qua các thời kỳ.

Trong suốt tuần lễ, nhiều hoạt động cộng đồng hấp dẫn sẽ được tổ chức như chương trình đạp xe vì môi trường “Áo dài qua phố”, đạp xe vì cộng đồng “Áo dài Huế - Hương sắc Thanh Trà”, các cuộc diễu hành áo dài, trình diễn nghệ thuật, triển lãm chuyên đề, không gian trải nghiệm và các hoạt động dành cho thanh thiếu niên, học sinh.

Các em thiếu nhi trong trang phục áo dài

Một trong những điểm nhấn đáng chú ý là không gian trưng bày “Câu chuyện áo dài Huế”, chương trình “Nét đẹp áo dài xứ Huế”, triển lãm “Áo dài học đường”, hoạt động “Áo dài - Nhịp bước thanh xuân”, trưng bày và trình diễn “Tri thức may, mặc Áo dài Huế”, cùng chương trình “Vũ điệu áo dài” bên dòng Hương Giang.

Đặc biệt, hình ảnh áo dài sẽ lan tỏa đến các vùng quê và cộng đồng thông qua hoạt động diễu hành “Áo dài truyền thống - Hương xưa làng cổ” tại Phước Tích, chương trình “Áo dài duyên dáng Dệt Dèng A Lưới truyền thống”, các cuộc thi ảnh đẹp áo dài, đồng diễn áo dài học đường và nhiều hoạt động hưởng ứng tại các địa phương trên toàn thành phố. Chương trình nghệ thuật bế mạc sẽ diễn ra vào tối ngày 10/7 tại sân khấu ven sông Hương trước Trường THPT chuyên Quốc Học Huế, khép lại một tuần lễ đầy sắc màu.

Theo Ban tổ chức, không chỉ là lễ hội của sắc đẹp và thời trang, Tuần lễ áo dài Huế còn là dịp tôn vinh những giá trị văn hóa sâu sắc gắn với lịch sử hình thành và phát triển của trang phục truyền thống Việt Nam.

Trong những năm qua, Huế đã không ngừng nỗ lực xây dựng thương hiệu “Huế - Kinh đô áo dài”, đưa áo dài trở thành một phần không thể thiếu trong đời sống văn hóa cộng đồng, các lễ hội, sự kiện chính trị - xã hội và hoạt động du lịch.