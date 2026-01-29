Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế - Nguyễn Chí Tài trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” đến thân nhân liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền

Tham dự, có Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài; Thiếu tướng Nguyễn Thanh Tuấn, UVTV Thành ủy, Giám đốc Công an TP. Huế cùng đại diện gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền…

Liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền (sinh năm 1937) là người con ưu tú của quê hương Quảng Điền, sớm giác ngộ cách mạng và tham gia hoạt động từ khi còn rất trẻ. Sinh ra trong một gia đình nông dân nghèo, chứng kiến cảnh quê hương chìm trong khói lửa chiến tranh, ông đã tham gia làm liên lạc, bảo vệ cơ sở cách mạng khi mới 15 tuổi.

Sau khi tập kết ra Bắc, ông công tác trong lực lượng Công an, được rèn luyện, trưởng thành qua thực tiễn đấu tranh, tham gia phá nhiều vụ án gián điệp quan trọng. Trở về chiến trường miền Nam, ông giữ chức vụ Phó ban An ninh huyện Quảng Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế (nay là TP. Huế).

Ngày 12/10/1970, trong một trận càn lớn, địch bao vây căn hầm nơi ông Đỗ Ngọc Huyền trú ẩn tại nhà ông Nguyễn Láo ở xã Quảng Hưng cũ. Trước tình thế hiểm nghèo, ông vẫn giữ được sự bình tĩnh và sáng suốt, ý thức rõ rằng nếu rơi vào tay địch, nhiều cơ sở cách mạng sẽ bị đe dọa. Với tinh thần sẵn sàng hy sinh để bảo vệ đồng đội, ông chủ động bật nắp hầm, ném lựu đạn và bắn trả quyết liệt, tiêu diệt 5 tên địch trước khi ngã xuống. Sự hy sinh của ông đã trở thành biểu tượng cho lòng trung thành tuyệt đối và ý chí bất khuất của người chiến sĩ cách mạng.

Giữa tháng 1 vừa qua, Chủ tịch nước Lương Cường đã ký Quyết định số 70/QĐ-CTN truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền vì đã có thành tích đặc biệt xuất sắc trong cuộc kháng chiến chống Mỹ, cứu nước.

Dịp này, thừa ủy quyền của Chủ tịch nước, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Chí Tài đã trao danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho đại diện gia đình liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền.

Phát biểu tại buổi lễ, Phó Bí thư Thành ủy Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh, việc Đảng và Nhà nước quyết định truy tặng danh hiệu “Anh hùng Lực lượng vũ trang nhân dân” cho liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền là sự ghi nhận xứng đáng đối với công lao, thành tích và sự hy sinh cao cả của đồng chí. Đồng thời, thể hiện sự quan tâm sâu sắc trong công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân những người có công với cách mạng. Danh hiệu cao quý này không chỉ là niềm vinh dự của gia đình liệt sĩ mà còn là niềm tự hào chung của lực lượng Công an nhân dân và quê hương TP. Huế.

Đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị toàn thể cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố tiếp tục khắc ghi sâu sắc những cống hiến, hy sinh to lớn của các thế hệ cha anh; xem đó là động lực tinh thần để không ngừng rèn luyện bản lĩnh chính trị, giữ vững phẩm chất cách mạng, tuyệt đối trung thành với Đảng, Nhà nước và Nhân dân. Đồng thời, tiếp tục phát huy truyền thống anh hùng của quê hương, truyền thống vẻ vang của lực lượng Công an nhân dân. Từ đó, chủ động nắm chắc tình hình, làm tốt công tác tham mưu cấp ủy, chính quyền địa phương lãnh, chỉ đạo thực hiện hiệu quả nhiệm vụ bảo đảm an ninh quốc gia, giữ gìn trật tự, an toàn xã hội trên địa bàn; góp phần giữ vững môi trường ổn định, an ninh, an toàn, xây dựng TP. Huế phát triển, bền vững, xứng đáng là trung tâm văn hóa, di sản đặc sắc của cả nước.

Mỗi cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố cần nêu cao tinh thần trách nhiệm, ý thức kỷ luật, kỷ cương; gần dân, trọng dân, hết lòng phục vụ Nhân dân. Đồng thời, tích cực học tập, noi gương các anh hùng, liệt sĩ, trong đó có liệt sĩ Đỗ Ngọc Huyền để hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, xứng đáng với niềm tin yêu của Đảng, Nhà nước và Nhân dân.

Phát huy những kết quả và thành tích đã đạt được, đồng chí Nguyễn Chí Tài đề nghị Công an thành phố tiếp tục phối hợp với các đơn vị liên quan chủ động tham mưu, thực hiện đầy đủ, kịp thời các chế độ, chính sách đối với thân nhân các anh hùng, liệt sĩ, người có công với cách mạng. Qua đó, thể hiện trách nhiệm, tình cảm và đạo lý sâu sắc của Đảng, Nhà nước và lực lượng Công an nhân dân.