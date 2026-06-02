Hàn Quốc lập đội đặc biệt bảo vệ người lao động nước ngoài

ClockThứ Ba, 02/06/2026 15:12
Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết đã thành lập một đội chuyên trách nhằm ngăn ngừa các hành vi vi phạm nhân quyền và tăng cường bảo vệ người lao động nước ngoài.

 Ảnh: Yonhap

Bộ Tư pháp cho biết, đơn vị này có nhiệm vụ cung cấp thông tin và giáo dục cho người lao động nhập cư; hỗ trợ tư vấn và tiếp nhận phản ánh, tố giác; tiến hành điều tra tại chỗ các vụ vi phạm nhân quyền và hỗ trợ nạn nhân.

Theo Yonhap, trong trường hợp xảy ra các vụ vi phạm nhân quyền nghiêm trọng, như vụ tấn công bằng súng hơi gần đây vào một lao động nhập cư hay vụ hành hung lao động nước ngoài tại một nhà máy dệt ở Incheon, phía tây Seoul, lực lượng này sẽ thiết lập cơ chế phản ứng nhanh và tăng cường bảo vệ nạn nhân.

Ngoài ra, Bộ Tư pháp Hàn Quốc cho biết sẽ thiết lập một hệ thống hỗ trợ tích hợp nhằm bảo vệ quyền lợi của người lao động nước ngoài trong suốt quá trình nhập cư, từ xin thị thực, nhập cảnh, cư trú, làm việc đến hòa nhập cộng đồng.

Bộ Tư pháp cũng cho biết sẽ phối hợp với Bộ Việc làm và Lao động, chính quyền địa phương cùng các tổ chức hỗ trợ người lao động nước ngoài nhằm cải thiện điều kiện làm việc, sinh hoạt, đồng thời giúp họ ổn định cuộc sống.

Theo số liệu do Viện Thông tin tuyển dụng Hàn Quốc (KEIS) công bố hôm 4/5, tính đến tháng 5 năm ngoái, số lượng người nước ngoài có việc làm thường trú tại Hàn Quốc đạt 1.109.000 người, tăng 99.000 người so với cùng kỳ năm trước. Trong đó, nam giới chiếm 68%, nữ giới chiếm 32%.

Xét theo từng ngành công nghiệp, số người làm việc trong ngành chế tạo và khai khoáng chiếm tỉ lệ cao nhất với 44,9%, tiếp đó là ngành bán buôn bán lẻ, lưu trú và nhà hàng (20,4%), dịch vụ doanh nghiệp, cá nhân, công cộng (13,4%).

Theo baochinhphu.vn
