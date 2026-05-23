Cơ hội sang Đức cho sinh viên nông - lâm

Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tại buổi làm việc với đối tác nước ngoài

Nguyễn Thị Thảo Linh, sinh viên năm 3 ngành khoa học cây trồng - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chia sẻ, cô đã có gần 2 tháng thực tập tại Đức. Theo Linh, môi trường làm việc tại đây rất năng động và chuyên nghiệp, tạo hứng thú cho sinh viên trong quá trình trải nghiệm thực tế. Để hoàn thành tốt công việc, sinh viên cần trang bị khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, có sức khỏe tốt, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực mình theo đuổi.

Trong quá trình thực tập và làm việc tại Đức, sinh viên được hưởng nhiều điều kiện hỗ trợ như thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chỗ ở riêng với khu sinh hoạt chung gồm bếp và các thiết bị thiết yếu. Bên cạnh đó, các bạn còn được bố trí xe đưa đón đi mua sắm định kỳ và cung cấp thực phẩm hai lần mỗi tuần.

Về chuyên môn, sinh viên được tiếp cận và sử dụng phần mềm của công ty để xử lý thông tin, nhập dữ liệu, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, vận hành trang trại và thu thập tài liệu phục vụ báo cáo thực tập.

Dù chỉ trong thời gian thực tập, phía công ty tại Đức vẫn trả lương bình quân gần 13 EUR/giờ. Khi bước vào năm cuối, Linh và nhiều sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục đăng ký tham gia chương trình này, với định hướng lâu dài có thể ở lại Đức làm việc sau khi tốt nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết: Các nước phát triển nói chung, đặc biệt là Đức, đang thiếu hụt nguồn nhân lực được đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp của trường có nhiều cơ hội việc làm không chỉ trong nước mà còn tại các quốc gia phát triển như Đức, Đan Mạch, Israel, Nhật Bản...

Thị trường lao động quốc tế có nhiều ưu thế như thu nhập cao (tại Đức khoảng 2.500 - 3.000 EUR/tháng), môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ phúc lợi tốt và cơ hội định cư lâu dài. Tuy nhiên, sinh viên cần chuẩn bị vững vàng về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Đức) và sức khỏe. Nhà trường đã hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức để đưa sinh viên đi thực tập ngắn hạn, trong đó sinh viên được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại và phụ cấp.

Hiện nay, các ngành đào tạo có lợi thế thực tập và làm việc tại Đức gồm: Khoa học cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử...

Cuối tháng 4 vừa qua, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã có buổi làm việc với Công ty CP Quốc tế ICO - Chi nhánh Huế nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên. Điểm nhấn tại buổi làm việc là trao đổi chương trình làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức theo diện visa 18B, mở ra cơ hội để sinh viên sau tốt nghiệp được làm việc trong môi trường quốc tế, có thu nhập ổn định và định hướng phát triển lâu dài.

Ngay từ khi còn học, sinh viên được nhà trường định hướng nghề nghiệp, đào tạo tiếng Đức, rèn luyện kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng với môi trường doanh nghiệp toàn cầu. Bên cạnh đó, các chương trình thực tập, kiến tập hưởng lương tại doanh nghiệp FDI trong nước cũng giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ sớm.