Cơ hội sang Đức cho sinh viên nông - lâm

HNN - Nhu cầu nhân lực ngành nông - lâm hiện nay rất lớn, không chỉ trong nước mà còn ở nhiều quốc gia trên thế giới. Đây là cơ hội việc làm với thu nhập cao dành cho sinh viên ngành nông - lâm sau khi tốt nghiệp, thậm chí ngay từ khi còn ngồi trên ghế giảng đường.

Cơ hội rộng mở cho sinh viên ngành nông - lâm

 Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tại buổi làm việc với đối tác nước ngoài

Nguyễn Thị Thảo Linh, sinh viên năm 3 ngành khoa học cây trồng - Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế chia sẻ, cô đã có gần 2 tháng thực tập tại Đức. Theo Linh, môi trường làm việc tại đây rất năng động và chuyên nghiệp, tạo hứng thú cho sinh viên trong quá trình trải nghiệm thực tế. Để hoàn thành tốt công việc, sinh viên cần trang bị khả năng giao tiếp bằng tiếng Anh hoặc tiếng Đức, có sức khỏe tốt, đồng thời nuôi dưỡng niềm đam mê với lĩnh vực mình theo đuổi.

Trong quá trình thực tập và làm việc tại Đức, sinh viên được hưởng nhiều điều kiện hỗ trợ như thẻ bảo hiểm y tế miễn phí, chỗ ở riêng với khu sinh hoạt chung gồm bếp và các thiết bị thiết yếu. Bên cạnh đó, các bạn còn được bố trí xe đưa đón đi mua sắm định kỳ và cung cấp thực phẩm hai lần mỗi tuần.

Về chuyên môn, sinh viên được tiếp cận và sử dụng phần mềm của công ty để xử lý thông tin, nhập dữ liệu, đồng thời được hướng dẫn kỹ thuật trồng trọt, vận hành trang trại và thu thập tài liệu phục vụ báo cáo thực tập.

Dù chỉ trong thời gian thực tập, phía công ty tại Đức vẫn trả lương bình quân gần 13 EUR/giờ. Khi bước vào năm cuối, Linh và nhiều sinh viên Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế tiếp tục đăng ký tham gia chương trình này, với định hướng lâu dài có thể ở lại Đức làm việc sau khi tốt nghiệp.

PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, Phó Hiệu trưởng Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế cho biết: Các nước phát triển nói chung, đặc biệt là Đức, đang thiếu hụt nguồn nhân lực được đào tạo trong lĩnh vực nông nghiệp. Vì vậy, sinh viên tốt nghiệp của trường có nhiều cơ hội việc làm không chỉ trong nước mà còn tại các quốc gia phát triển như Đức, Đan Mạch, Israel, Nhật Bản...

Thị trường lao động quốc tế có nhiều ưu thế như thu nhập cao (tại Đức khoảng 2.500 - 3.000 EUR/tháng), môi trường làm việc chuyên nghiệp, chế độ phúc lợi tốt và cơ hội định cư lâu dài. Tuy nhiên, sinh viên cần chuẩn bị vững vàng về kiến thức chuyên môn, kỹ năng nghề nghiệp, ngoại ngữ (tiếng Anh hoặc tiếng Đức) và sức khỏe. Nhà trường đã hợp tác với nhiều đơn vị, tổ chức để đưa sinh viên đi thực tập ngắn hạn, trong đó sinh viên được hỗ trợ chi phí ăn ở, đi lại và phụ cấp.

Hiện nay, các ngành đào tạo có lợi thế thực tập và làm việc tại Đức gồm: Khoa học cây trồng, nông nghiệp công nghệ cao, chăn nuôi, công nghệ thực phẩm, đảm bảo vệ sinh và an toàn thực phẩm, công nghệ kỹ thuật cơ khí, kỹ thuật cơ điện tử...

Cuối tháng 4 vừa qua, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế đã có buổi làm việc với Công ty CP Quốc tế ICO - Chi nhánh Huế nhằm thúc đẩy hợp tác trong đào tạo, định hướng nghề nghiệp và kết nối việc làm cho sinh viên. Điểm nhấn tại buổi làm việc là trao đổi chương trình làm việc tại Cộng hòa Liên bang Đức theo diện visa 18B, mở ra cơ hội để sinh viên sau tốt nghiệp được làm việc trong môi trường quốc tế, có thu nhập ổn định và định hướng phát triển lâu dài.

Ngay từ khi còn học, sinh viên được nhà trường định hướng nghề nghiệp, đào tạo tiếng Đức, rèn luyện kỹ năng làm việc và khả năng thích ứng với môi trường doanh nghiệp toàn cầu. Bên cạnh đó, các chương trình thực tập, kiến tập hưởng lương tại doanh nghiệp FDI trong nước cũng giúp sinh viên tích lũy kinh nghiệm thực tiễn từ sớm.

Theo PGS.TS. Nguyễn Hữu Văn, tính trong vòng 5 năm trở lại đây, Trường Đại học Nông Lâm, Đại học Huế có hàng trăm sinh viên thực tập, làm việc tại Đức. Ngoài ra, tính trong vòng 15 năm qua, nhà trường còn có hàng ngàn sinh viên thực tập, làm việc tại nhiều nước trên thế giới.

 

Bài, ảnh: Hoàng Triều
Nga dành mức hạn ngạch học bổng lớn nhất cho sinh viên Việt Nam

Tại Hội nghị Hiệu trưởng các trường đại học Việt Nam - Liên bang Nga lần thứ ba diễn ra ngày 22/5 tại Hà Nội, Phó Thủ tướng Liên bang Nga Dmitry Chernyshenko cho biết, Nga cấp 1.000 suất học bổng chính phủ mỗi năm dành cho sinh viên Việt Nam, đây là một trong những mức hạn ngạch học bổng lớn nhất.

Cơ hội cho người sau cai nghiện làm chủ cuộc sống

Việc mở rộng đối tượng tiếp cận vốn tín dụng chính sách là người sau cai nghiện ma túy, cơ sở sản xuất, kinh doanh có sử dụng lao động là người sau cai nghiện ma túy đã tạo động lực giúp người sau cai nghiện ma túy có cơ hội làm lại cuộc đời và giảm nguy cơ tái nghiện.

Cơ hội để thành phố định hình các động lực tăng trưởng mới

Huế đã trở thành thành phố trực thuộc Trung ương hơn 1 năm, nên việc điều chỉnh quy hoạch đặt ra nhiều yêu cầu mới. Xung quanh vấn đề này, TSKH.KTS. Ngô Viết Nam Sơn đã chia sẻ góc nhìn về tư duy phát triển, liên kết vùng và các động lực tăng trưởng dài hạn cho đô thị di sản Huế với Huế ngày nay Cuối tuần.

Sinh viên kiến trúc Huế: Đường đến với nghề

Từ giảng đường, quán cà phê đến những góc công viên yên tĩnh, đâu đâu cũng có thể trở thành “xưởng vẽ” của sinh viên kiến trúc. Trên những trang giấy trắng, họ phác họa không chỉ công trình mà cả những ý tưởng về không gian sống, văn hóa và cộng đồng.

Sách chữ nổi vào thư viện: Thêm cơ hội cho học sinh khiếm thị

Nhu cầu lớn nhất với học sinh khiếm thị hiện nay vẫn là sách giáo khoa theo định dạng chữ nổi braille. Phần lớn các em học hòa nhập tại các trường phổ thông, sử dụng cùng chương trình và nội dung như học sinh không khiếm thị. Tuy nhiên, khi không có sách chữ nổi tương ứng, việc tiếp cận bài học chủ yếu dựa vào nghe giảng và ghi nhớ, khiến quá trình học tập gặp nhiều hạn chế.

