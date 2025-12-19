Toàn quốc tìm kiếm, quy tập được gần 7.000 hài cốt liệt sĩ giai đoạn 2021 - 2025

Tổ chức an táng hài cốt liệt sĩ, quân tình nguyện Việt Nam hi sinh tại Lào về nghĩa trang liệt sĩ thành phố Huế

Giai đoạn 2021 - 2025, công tác tìm kiếm, quy tập HCLS được Ban Chỉ đạo 515 các cấp quan tâm lãnh đạo, chỉ đạo, thực hiện đạt nhiều kết quả tích cực. Đáng chú ý, tiếp tục duy trì 23 đội quy tập HCLS thường trực, trong đó 8 đội ở Lào, 11 đội ở Campuchia và 4 đội trong nước. Kết quả giai đoạn 2021 - 2025, toàn quốc đã tìm kiếm, quy tập được 6.959 HCLS (ở trong nước: 3.122, ở Lào: 938, ở Campuchia: 2.899).

Công tác xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin, đã tiếp nhận 13.404 mẫu; trong đó, có 12.049 mẫu hài cốt và 1.355 mẫu thân nhân liệt sĩ, kiểm tra chất lượng, có thể giám định AND. Tổng số mẫu đã phân tích AND là 1.094 mẫu (747 mẫu hài cốt và 347 mẫu thân nhân liệt sĩ). Qua phân tích, so sánh, đối chiếu ADN giữa mẫu HCLS và mẫu thân nhân liệt sĩ đã xác định được danh tính đối với 103 HCLS. Mẫu và kết quả giám định ADN được lưu trữ tại Trung tâm Lưu trữ ADN HCLS và thân nhân liệt sĩ phục vụ công tác xác định danh tính HCLS.

Tại TP. Huế, giai đoạn 2021 - 2025, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã tiếp nhận, xử lý 300 thông tin; trong đó, tại Lào 175 thông tin, cất bốc được 68 HCLS và trong nước 125 thông tin, cất bốc được 16 HCLS. Đặc biệt, có 1 trường hợp được xác định danh tính đầy đủ, đã bàn giao cho thân nhân theo đúng quy định. Sở Nội vụ phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức khai quật phần mộ liệt sĩ chưa rõ thông tin tại 5 nghĩa trang, thu được 1.692 mẫu sinh phẩm giám định ADN. Tuy nhiên, việc xác định danh tính HCLS còn gặp khó khăn, do phần lớn mẫu không đủ điều kiện đối chứng hoặc không trùng khớp với mẫu thân nhân. Hiện toàn thành phố còn 3.791 liệt sĩ chưa được tìm thấy.

Giai đoạn 2026 - 2030, Ban Chỉ đạo 515 quốc gia đẩy nhanh tiến độ và hiệu quả công tác tìm kiếm, quy tập HCLS và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; tiếp tục tìm kiếm, quy tập HCLS ở ngoài nước đến khi không còn thông tin về nơi chôn cất HCLS; tập trung chuyển trọng tâm vào tìm kiếm, quy tập HCLS vào địa bàn trong nước, nhất là khu vực, địa bàn còn nhiều thông tin về nơi an táng HCLS.

Đồng thời, tích cực xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin; xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ bằng phương pháp thực chứng; hoàn thiện hệ thông thông tin cơ sở dữ liệu về liệt sĩ, mộ liệt sĩ góp phần nâng cao hiệu quả công tác quản lý, tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính HCLS còn thiếu thông tin trong những năm tiếp theo.