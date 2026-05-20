Trang trọng, xúc động lễ truy điệu và an táng 8 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia hy sinh tại Lào

Tham dự buổi lễ có đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác; lãnh đạo Tổng cục Chính trị Bộ Quốc phòng, Bộ Nội vụ, Bộ Tư lệnh Quân khu 4, cùng đại diện Ban Công tác đặc biệt hai tỉnh Salavan và Sekong (Cộng hòa DCND Lào).

Về phía lãnh đạo TP. Huế có các đồng chí: Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố; Phạm Đức Tiến, Phó Bí thư Thường trực Thành ủy, Chủ tịch HĐND thành phố; Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Chủ tịch Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác đưa tiễn các anh hùng liệt sĩ về với lòng đất mẹ

Trong không khí trang nghiêm, thành kính, trước anh linh các anh hùng liệt sĩ, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng ban Chỉ đạo 515 TP. Huế đã xúc động đọc điếu văn tiễn biệt các anh hùng liệt sĩ.

Thay mặt Đảng bộ, chính quyền và nhân dân thành phố, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, tình hữu nghị đặc biệt, đoàn kết, thủy chung son sắt giữa hai nước Việt Nam - Lào đã được hai Đảng, hai Nhà nước, hai dân tộc dày công vun đắp, tôi luyện qua nhiều thập kỷ chiến đấu. Những năm tháng chiến đấu trên đất nước bạn, các chiến sĩ quân tình nguyện và chuyên gia Việt Nam đã xem sự nghiệp cách mạng của nước bạn Lào như của chính Tổ quốc mình. Sự hy sinh to lớn của các anh là biểu tượng sáng ngời của chủ nghĩa anh hùng cách mạng.

“Hơn 50 năm trôi qua, có những thanh niên mãi mãi tuổi 20 đã về với đất mẹ, về với núi sông khi không một người thân bên cạnh, không một nén nhang, không một lời trăn trối, thậm chí không còn hình hài nguyên vẹn do sự ác liệt của chiến tranh. Việc tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ đã hy sinh tại Lào là việc làm thiêng liêng, đầy tình nghĩa. Đây thực sự là mệnh lệnh từ trái tim, là trọng trách để đền đáp công ơn to lớn của các liệt sĩ”, đồng chí Nguyễn Văn Mạnh nhấn mạnh.

Hướng tới kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027), thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh thực hiện tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”, Ban Chỉ đạo 515 thành phố đang quyết liệt chỉ đạo các cấp, các ngành đẩy mạnh công tác tìm kiếm, quy tập và triển khai lấy mẫu để giám định ADN đối với các mộ chưa xác định được thông tin. Hành trình này sẽ tiếp tục bằng tất cả sự thành kính vì những người mẹ “ba lần tiễn con đi, hai lần khóc thầm lặng lẽ”, vì người vợ ngóng chồng, con ngóng cha.

Tại buổi lễ, lãnh đạo TP. Huế và Ban Chỉ đạo 515 thành phố đã bày tỏ lòng biết ơn chân thành đến Đảng bộ, chính quyền, nhân dân và lực lượng vũ trang hai tỉnh Salavan, Sekong (Lào) đã hết lòng giúp đỡ; đồng thời ghi nhận, tri ân những nỗ lực vượt dặm trường xa xôi của cán bộ, nhân viên Đội 192 (Bộ Chỉ huy Quân sự thành phố) đã ngày đêm tìm kiếm, cất bốc và đưa hài cốt các liệt sĩ hồi hương.

Trước anh linh các liệt sĩ, toàn thể Đảng bộ, chính quyền và nhân dân TP. Huế nguyện đoàn kết một lòng, quyết tâm vượt qua mọi khó khăn, thử thách, phát huy cao độ tinh thần trách nhiệm để thực hiện các giải pháp đột phá, tạo sức bật mới trong phát triển kinh tế - xã hội. Mục tiêu quyết tâm xây dựng Huế xứng tầm là thành phố di sản trực thuộc Trung ương; đồng thời không ngừng vun đắp tình đoàn kết hữu nghị đặc biệt Việt Nam - Lào mãi mãi xanh tươi, đời đời bền vững.

Sau lễ truy điệu, trong tiếng nhạc trầm hùng của bài “Hồn tử sĩ”, các đồng chí lãnh đạo Trung ương, lãnh đạo TP. Huế cùng đông đảo lực lượng vũ trang, nhân dân đã tổ chức di quan và thực hiện nghi lễ an táng 8 hài cốt liệt sĩ, chuyên gia tại khuôn viên Nghĩa trang Liệt sĩ TP. Huế trong niềm tiếc thương vô hạn.

Một số hình ảnh tại buổi lễ được ghi lại:

Đông đảo lãnh đạo Trung ương, các bộ ngành, Quân khu 4, các tỉnh Salavan, Sekong và của thành phố Huế tham dự lễ

Đoàn lãnh đạo Trung ương và lãnh đạo thành phố thỉnh hồi chuông tại Tháp chuông Hòa Bình

Đồng chí Nguyễn Thị Thanh, UVTW Đảng, Phó Chủ tịch Quốc hội và Đoàn công tác kính cẩn nghiêng mình trước các anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố cùng lãnh đạo thành phố dâng hoa lên các anh hùng liệt sĩ

Đồng chí Nguyễn Đình Trung, UVTW Đảng, Bí thư Thành ủy, Trưởng đoàn ĐBQH thành phố cùng lãnh đạo quân khu 4 tiễn đưa các anh hùng liệt sĩ về nơi an nghỉ cuối cùng