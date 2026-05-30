Số ca nhiễm virus Ebola tại CHDC Congo lên tới hơn 300 người, Zimbabwe thiết lập các cơ sở cách ly

Thứ Ba, 02/06/2026 15:44
Bộ trưởng Y tế Cộng hòa Dân chủ Congo, ông Roger Kamba, cho biết, số ca nhiễm virus Ebola được xác nhận tại nước này hiện lên tới 343 ca.

Nhân viên y tế chuyển thi thể một bệnh nhân Ebola tại Mongbwalu, tỉnh Ituri, Cộng hòa Dân chủ Congo, ngày 25/5/2026. (Ảnh: THX/TTXVN) 

Phát biểu sau các cuộc họp phối hợp về ứng phó với dịch Ebola, do Thủ tướng Judith Suminwa chủ trì, Bộ trưởng Kamba cho biết, các hoạt động ứng phó hiện được nhắm mục tiêu tốt hơn sau các chuyến công tác của giới chức liên quan đến Bunia, thủ phủ của tỉnh Ituri miền đông, tâm điểm của dịch bệnh.

Về phần mình, người phát ngôn chính phủ Patrick Muyaya cho biết, sân bay Bunia, hiện đang đóng cửa, ngoại trừ các chuyến bay nhân đạo, dự kiến sẽ mở cửa trở lại trong tuần này. Ông Muyaya cho biết, thêm các biện pháp phòng ngừa và cơ sở vật chất, đặc biệt là rửa tay và kiểm tra thân nhiệt, đã được bảo đảm.

Trong diễn biến liên quan, Zimbabwe đã thiết lập 3 trung tâm cách ly bệnh do virus Ebola.

Phát biểu tại một cuộc họp báo ở thủ đô Harare, Bộ trưởng Y tế và chăm sóc trẻ em Douglas Mombeshora cho biết, các cơ sở cách ly đã được chỉ định ở Harare, thành phố lớn thứ hai Bulawayo và Chirundu trên biên giới với Zambia.

Theo ông Mombeshora, phương tiện vận chuyển đã được sắp xếp và thiết bị bảo hộ cá nhân đã được chuẩn bị sẵn, trong khi các cơ chế phối hợp khẩn cấp vẫn đang hoạt động. Ông cũng lưu ý rằng dù chưa báo cáo bất kỳ trường hợp nào mắc bệnh do virus này, nhưng Zimbabwe vẫn trong tình trạng cảnh giác cao và đã kích hoạt các biện pháp chuẩn bị và hệ thống quản lý sự cố theo một kế hoạch ứng phó hoạt động toàn diện.

Bộ trưởng Mombeshora khẳng định: Hệ thống giám sát đang hoạt động đầy đủ. Việc sàng lọc đã được tăng cường tại tất cả cửa khẩu và các nhân viên y tế đang được đào tạo liên tục về phát hiện, phòng ngừa nhiễm trùng và quản lý ca bệnh. Chính phủ Zimbabwe cũng sẽ tăng cường các chiến dịch nâng cao nhận thức cộng đồng về căn bệnh này, kêu gọi người dân cảnh giác và tìm kiếm chăm sóc y tế ngay lập tức nếu xuất hiện các triệu chứng.

Kêu gọi ngừng xung đột để chống dịch Ebola

Tổng Giám đốc Tổ chức Y tế thế giới (WHO) Tedros Adhanom Ghebreyesus ngày 28/5 đã đến Cộng hòa Dân chủ (CHDC) Congo, với lời kêu gọi các nhóm vũ trang tại nước này ngừng bắn ngay lập tức, tạo điều kiện để các nhân viên y tế tiếp cận và hỗ trợ người dân chống dịch Ebola đang bùng phát nguy hiểm.

Cuộc chiến chống Ebola

Dịch Ebola đang bùng phát ở mức đáng báo động từ Cộng hòa dân chủ Congo và lan nhanh sang các nước láng giềng ở khu vực Trung Phi, gây lo ngại cho cộng đồng quốc tế về một đợt dịch bệnh nguy hiểm.

CHDC Congo đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới tại Ituri

Theo phóng viên TTXVN đưa tin từ châu Phi, Cộng hòa Dân chủ Congo (CHDC Congo) đang phải đối mặt với làn sóng bùng phát dịch Ebola mới, trong bối cảnh Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) nâng mức cảnh báo rủi ro lên cao nhất, làm dấy lên lo ngại về nguy cơ dịch bệnh lan rộng sang nhiều quốc gia ở Trung và Đông Phi.

Bộ Y tế: Nguy cơ Ebola xâm nhập Việt Nam rất thấp nhưng không thể chủ quan

Trước diễn biến phức tạp của dịch Ebola, Bộ Y tế nhận định nguy cơ dịch bệnh xâm nhập vào Việt Nam hiện ở mức thấp, song vẫn cần duy trì cảnh giác cao độ. Ngành y tế đang tăng cường giám sát tại cửa khẩu, bệnh viện, cập nhật hướng dẫn chuyên môn và khuyến cáo người dân chủ động thực hiện các biện pháp phòng bệnh.

Chủ động ứng phó nguy cơ dịch Ebola xâm nhập

Trước diễn biến phức tạp của dịch bệnh Ebola tại một số quốc gia châu Phi và cảnh báo mới nhất từ Tổ chức Y tế Thế giới (WHO), chiều 21/5, Viện Pasteur Thành phố Hồ Chí Minh đã tổ chức cuộc họp khẩn về công tác giám sát, phòng chống dịch bệnh Ebola.

