Tắm trên sông Hương, hiểm nguy rình rập

HNN - Những ngày này, cái nắng đổ lửa của miền Trung hừng hực, tầm 5 giờ chiều dọc hai bờ công viên sông Hương rộn ràng hẳn lên. Người đi thể dục, người chèo thuyền sup, nhưng đông nhất vẫn là cảnh thanh niên, trẻ nhỏ rủ nhau nhảy xuống sông tắm mát.

Tắm ở sông Hương: Không chủ quan để đề phòng đuối nước

Dù có biển cảnh báo, nhiều người dân vẫn tắm sông mà không mang đồ bảo hộ

Đi dọc khúc sông từ Nghinh Lương Đình ngược lên hướng chùa Thiên Mụ, không khó để bắt gặp những bãi tắm tự phát mọc lên san sát. Đông người nhất mỗi buổi chiều có lẽ là khu vực cầu bán nguyệt ở bến Me. Bà con quanh vùng và người dân ở các phường lân cận cứ rỉ tai nhau chỗ này view đẹp, lòng sông có vẻ cạn nên rủ nhau ra tắm đông như trẩy hội. Từ mấy cụ già, đám thanh niên cho đến các cặp vợ chồng dắt theo con nhỏ mới năm, sáu tuổi cũng hào hứng nhảy xuống tắm.

Thế nhưng, khác với hồ bơi hay bãi tắm được quản lý bài bản, những điểm tắm tự phát trên sông Hương hầu như không có lực lượng cứu hộ túc trực. Người xuống sông chủ yếu bơi theo kinh nghiệm cá nhân, trong khi lòng sông chỗ sâu chỗ cạn, dòng nước bên dưới thay đổi khó lường.

Điều đáng lo là nhiều người vẫn khá chủ quan. Người cẩn thận thì mặc áo phao, mang theo can nhựa hoặc bịch hơi để phòng thân, nhưng cũng không ít người cứ tay không bơi ra giữa dòng. Có người còn tự tin sải tay bơi sang tận bờ bên kia dù không có bất kỳ thiết bị bảo hộ nào. Giữa khoảng nước rộng và sâu ấy, chỉ cần hụt sức, chuột rút hay gặp dòng chảy mạnh bất ngờ là nguy hiểm có thể xảy ra trong tích tắc.

Mới đây, tại các bãi tắm này, Đội Cảnh sát đường thủy đã gắn biển cảnh báo khu vực nước sâu nguy hiểm để người dân chú ý, phòng tránh tai nạn đuối nước. Tuy nhiên, vào mỗi buổi chiều, vẫn có khá đông thiếu niên tụ tập tắm sông, thậm chí bơi ra xa khu vực an toàn mà  không mặc áo phao hay có người lớn đi cùng.

Bước lên từ bãi tắm bến Me, anh Nguyễn Hiện (trú tại phường Thuận Hóa), một người chiều nào cũng ra đây ngâm mình giải nhiệt, vừa lau người vừa lắc đầu trăn trở: "Sông tự nhiên mà, ai xuống tắm thì thân ai nấy lo thôi chứ có ai quản lý đâu. Có người bơi sát bờ cho yên tâm nhưng cũng có mấy người cứ thích bơi ra tận giữa dòng. Nhìn mặt nước lờ lững xanh mát thế thôi chứ sông Hương đoạn này vừa rộng vừa sâu, lỡ mà chuột rút giữa chừng thì kêu cứu ai mà nghe cho kịp".

Anh Nguyễn Văn Huấn, HLV bơi lội ở phường An Cựu khuyến cáo: Đã bước xuống sông tắm, việc đầu tiên là phải khoác áo phao hoặc đem theo can nhựa. Cứ bơi quẩn quanh gần bờ, chỗ nào chân còn chạm đất thì bơi, đừng ra chỗ nước sâu, dòng chảy xiết. Những ai đang mệt người, mới ăn no hay có uống rượu, bia thì tốt nhất  đừng xuống nước.

Nhiều phụ huynh cho rằng, họ luôn quản con, không để các em tự ý rủ nhau ra sông tắm một mình. Trong khi tắm, lỡ có thấy người đuối nước chới với, việc trước tiên là phải gọi thật lớn để gọi người ứng cứu, rồi tìm cây, sào hoặc ném phao xuống. Tuyệt đối không được vội vàng nhảy xuống cứu khi mình bơi không giỏi và không có đồ bảo hộ, kẻo tai nạn lại chồng tai nạn.

Bài, ảnh: KHÁNH CHU
