Lấy mẫu, số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ tại Phong Điền

Nghĩa trang Liệt sĩ Phong Mỹ hiện có 101 phần mộ liệt sĩ, trong đó 41 phần mộ đã xác định đầy đủ thông tin, 15 phần mộ còn thiếu một phần thông tin và 45 phần mộ chưa xác định được danh tính. Việc lấy mẫu phẩm phục vụ giám định ADN được xem là giải pháp quan trọng nhằm từng bước xác định danh tính các liệt sĩ còn thiếu thông tin, góp phần đáp ứng nguyện vọng của thân nhân, gia đình liệt sĩ sau nhiều năm mong mỏi.

Cán bộ Bộ CHQS thành phố thuyết trình từng bước để các địa phương nắm rõ

Quá trình lấy mẫu được Đội 192, Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố thực hiện theo quy trình chặt chẽ, khoa học và bảo đảm tính trang nghiêm. Từ khâu mở phần mộ, lấy mẫu phẩm, ghi nhận thông tin, mã hóa dữ liệu đến số hóa hồ sơ đều được tiến hành nghiêm ngặt nhằm bảo đảm tính chính xác, đồng bộ khi cập nhật lên hệ thống dữ liệu quản lý. Các mẫu đạt yêu cầu sẽ được ngành y tế lưu trữ, bảo quản và bàn giao cho Viện Pháp y Quân đội phục vụ công tác giám định ADN.

Điểm đáng chú ý trong đợt triển khai lần này là việc ứng dụng số hóa thông tin hài cốt liệt sĩ ngay tại hiện trường. Mỗi phần mộ đều được cập nhật đầy đủ dữ liệu về vị trí, thông tin bia mộ, mẫu phẩm và hồ sơ liên quan nhằm phục vụ lâu dài cho công tác tra cứu, đối chiếu và xác minh danh tính. Việc số hóa không chỉ giúp nâng cao hiệu quả quản lý mà còn hạn chế tối đa sai sót trong quá trình lưu trữ, bàn giao và giám định.

Trong quá trình thực hiện, cán bộ Bộ C HQS thành phố cũng trực tiếp hướng dẫn, thuyết minh từng bước cho cán bộ các địa phương tham gia theo dõi. Qua đó giúp các đơn vị nắm vững quy trình, bảo đảm triển khai đồng bộ, đúng quy định và đạt hiệu quả khi thực hiện tại cơ sở.

Theo Ban Chỉ đạo 515 thành phố, hiện toàn địa bàn vẫn còn hơn 7.000 phần mộ liệt sĩ chưa xác định được danh tính. Thực hiện “Chiến dịch 500 ngày đêm đẩy mạnh tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ” của Ban Chỉ đạo quốc gia, thành phố xác định đây là nhiệm vụ chính trị quan trọng, thể hiện trách nhiệm, đạo lý “Uống nước nhớ nguồn” đối với các A nh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì Tổ quốc.

Ban Chỉ đạo 515 thành phố yêu cầu các địa phương, đơn vị tập trung triển khai quyết liệt, nghiêm túc; phân công nhiệm vụ theo nguyên tắc “6 rõ”: rõ người, rõ việc, rõ thời gian, rõ trách nhiệm, rõ sản phẩm và rõ thẩm quyền; phấn đấu đẩy nhanh tiến độ xác định danh tính liệt sĩ còn thiếu thông tin trong thời gian tới.