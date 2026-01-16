Mở “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ

Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ chủ trì Hội nghị - Ảnh: VGP/Thu Giang

Sáng 3/3, tại Hà Nội, Bí thư Trung ương Đảng, Phó Thủ tướng Chính phủ Phạm Thị Thanh Trà, Trưởng Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ đã chủ trì Hội nghị triển khai công tác năm 2026 của Ban Chỉ đạo.

Hội nghị đã công bố Quyết định của Thủ tướng Chính phủ kiện toàn Ban Chỉ đạo quốc gia về tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ; thông qua Quy chế hoạt động, Chương trình hoạt động của Ban Chỉ đạo; đồng thời cho ý kiến đối với dự thảo Kế hoạch của Bộ Quốc phòng về tổ chức lấy mẫu hài cốt liệt sĩ đối với các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ để phục vụ giám định ADN.

Theo Chương trình hoạt động giai đoạn 2026-2030, Ban Chỉ đạo xác định lộ trình thực hiện theo hai giai đoạn.

Giai đoạn 1 (từ tháng 1/2026 đến tháng 7/2027) tập trung giải quyết căn bản các tồn đọng trong công tác tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Mục tiêu đặt ra là tìm kiếm, quy tập khoảng 7.000 hài cốt liệt sĩ; hoàn thành việc lấy mẫu đối với toàn bộ các mộ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang liệt sĩ trên toàn quốc (khoảng 230.000 mộ) và các hài cốt liệt sĩ mới tìm kiếm, quy tập được; giám định ADN khoảng 18.000 mẫu; xây dựng và đưa vào vận hành cơ sở dữ liệu Gen thân nhân liệt sĩ chưa xác định được thông tin.

Giai đoạn 2 (từ tháng 8/2027 đến tháng 12/2030) phấn đấu tìm kiếm, quy tập khoảng 3.000 hài cốt liệt sĩ; giám định ADN khoảng 30.000 mẫu hài cốt liệt sĩ; đồng thời đẩy mạnh xác minh, kết luận, bổ sung, đính chính thông tin các mộ liệt sĩ còn thiếu thông tin trong các nghĩa trang bằng phương pháp thực chứng.

"Mệnh lệnh từ trái tim”

Kết luận hội nghị, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà ghi nhận và đánh giá cao tinh thần trách nhiệm của cơ quan thường trực là Bộ Quốc phòng và các ý kiến phát biểu tâm huyết, có trọng tâm, trọng điểm của các thành viên Ban Chỉ đạo, đại diện các bộ, ngành.

“Thực hiện nhiệm vụ này không chỉ là mệnh lệnh hành chính mà còn là mệnh lệnh từ trái tim", Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nói, đồng thời yêu cầu mỗi thành viên Ban Chỉ đạo thay đổi tư duy, phương thức tổ chức thực hiện, luôn trăn trở, đau đáu, thôi thúc để cùng chung tay cho sự nghiệp đặc biệt quan trọng này.

Phó Thủ tướng đề nghị các bộ, ngành, địa phương quán triệt đầy đủ tinh thần chỉ đạo của Tổng Bí thư Tô Lâm, nhất là nội dung tại Thông báo số 466-TB/VPTW ngày 19/12/2025 của Văn phòng Trung ương Đảng về đẩy mạnh chính sách đối với người có công, tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ; hướng tới các mốc quan trọng như kỷ niệm 80 năm Ngày Thương binh - Liệt sĩ (27/7/1947 - 27/7/2027).

Phó Thủ tướng đề nghị tạo được cơ chế phối hợp, hiệp đồng chặt chẽ, nhịp nhàng, khoa học và hiệu quả từ Ban Chỉ đạo, sau đó lan tỏa ra toàn hệ thống chính trị và toàn xã hội để phát huy sức mạnh toàn dân.

Liên quan đến 3 văn bản quan trọng thảo luận tại hội nghị, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng – cơ quan thường trực, tiếp thu đầy đủ các ý kiến, hoàn thiện theo hướng xác định rõ, cụ thể nhiệm vụ của từng thành viên, gắn với cơ quan, đơn vị, từng ngành, sản phẩm cụ thể là gì, để thuận lợi cho việc kiểm tra, đánh giá.

Đáng chú ý, Phó Thủ tướng đề nghị điều chỉnh Kế hoạch của Bộ Quốc phòng để trở thành Kế hoạch chung của Ban Chỉ đạo trong năm 2026, gắn với việc phát động “Chiến dịch 500 ngày đêm” tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ. Kế hoạch này cần sớm hoàn thiện để chuẩn bị các điều kiện cần thiết, phấn đấu phát động chiến dịch vào cuối tháng 3.

Ba đột phá lớn trong năm 2026

Về các nhiệm vụ trọng tâm của năm 2026, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà yêu cầu kiện toàn Ban Chỉ đạo các cấp, triển khai nghiêm túc, khẩn trương, “nói là làm, làm ngay và có hiệu quả”, bảo đảm hệ thống chỉ đạo thống nhất, liên thông, đồng bộ.

Trong đó, tập trung thực hiện ba đột phá lớn. Thứ nhất, hoàn thành toàn bộ các văn bản quy phạm pháp luật, thể chế, cơ chế, chính sách liên quan, đặc biệt là sửa đổi Pháp lệnh Ưu đãi người có công; sửa đổi, bổ sung Nghị định số 131 quy định chi tiết và biện pháp thi hành Pháp lệnh Ưu đãi người có công với cách mạng; đồng thời ban hành các nghị quyết, nghị định, thông tư về cơ chế đặc thù, định mức kinh tế - kỹ thuật…

Thứ hai, tập trung thực hiện công tác rà phá bom mìn, vật liệu nổ phục vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ, nhất là tại các địa bàn trọng điểm như Lào Cai, Lạng Sơn, Quảng Trị… Phải triển khai theo phương thức làm đến đâu bàn giao đến đó và bảo đảm an toàn tuyệt đối.

Thứ ba, quyết liệt triển khai lấy mẫu sinh phẩm đối với các hài cốt liệt sĩ chưa xác định được thông tin trong các nghĩa trang trên toàn quốc để giám định ADN trên diện rộng, đồng bộ, đáp ứng mục tiêu đề ra.

Bên cạnh đó, các nhiệm vụ khác như hoàn thiện cơ sở dữ liệu quốc gia về liệt sĩ, mộ liệt sĩ và nghĩa trang liệt sĩ; đưa hệ thống Ban Chỉ đạo các cấp đi vào hoạt động thực chất; tăng cường kiểm tra, giám sát… cũng phải được triển khai khẩn trương, hiệu quả.

Nhấn mạnh tầm quan trọng của bảo đảm nguồn lực, Phó Thủ tướng giao Bộ Quốc phòng chủ trì, phối hợp với các bộ, ngành rà soát toàn bộ các điều kiện cần thiết; phối hợp với Bộ Tài chính, Bộ Nội vụ xác định nguồn kinh phí đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ.

Khẳng định tính nhân văn sâu sắc của nhiệm vụ, Phó Thủ tướng Phạm Thị Thanh Trà nhấn mạnh: “Đây là nhiệm vụ vinh dự, thiêng liêng, chạm đến trái tim, đòi hỏi sự tương hợp, tương hỗ chặt chẽ, hiệu quả giữa tất cả các thành viên và các cơ quan. Nhiều việc rất khó, nhưng chính điều đó là động lực để chúng ta vượt qua”.