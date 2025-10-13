  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 21/10/2025 15:13

Đội 192 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2025 - 2026

HNN.VN - Ngày 21/10, Ban Chỉ đạo 515 thành phố tổ chức gặp mặt, động viên và giao nhiệm vụ cho Đội 192 trước khi xuất quân làm nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt (HCLS) sĩ hy sinh tại Lào mùa khô 2025 - 2026. Phó Bí thư Thành uỷ, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Chí Tài dự và giao nhiệm vụ.

Làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026. “4 bám, 3 cùng” trên hành trình đi tìm liệt sĩ tại LàoThăm, tặng quà Trung tâm Điều dưỡng, chăm sóc người có công và Đội Quy tập 192 Nghĩa tình với người dân nước bạn LàoĐội quy tập 192 cất bốc hài cốt liệt sĩ tại thị xã Phong ĐiềnHội đàm phối hợp tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2024 - 2025 tại Lào

 Ông Nguyễn Chí Tài phát biểu giao nhiệm vụ và tặng quà Đội 192

Mùa khô 2025 - 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao chỉ tiêu cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế quy tập 15 HCLS. Đội 192 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền nước bạn Lào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao. 

Hiện nay, Đội 192 đã phối hợp nắm được 7 nguồn tin có mộ, với 11 liệt sĩ. Cán bộ, nhân viên trước khi lên đường đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Chí Tài ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội 192 trong nhiều năm qua, góp phần quan trọng vào công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Chí Tài đề nghị Đội 192 tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; bảo đảm đồng bộ các chủ trương, giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quy tập HCLS do Quân khu 4 giao. Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận, đối ngoại nhân dân, giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đông đảo các ban, ngành, đoàn thể đến tặng quà, động viên Đội 192 lên đường làm nhiệm vụ  

“Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết quốc tế cao cả. Đội 192 phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, tổ chức chỉ huy chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội 192 lên đường mạnh khỏe, đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ thân yêu”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.

QUANG SƠN
 Từ khóa:
Đội 192quy tậpcất bốchài cốtliệt sĩLàoNguyễn Chí Tài
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71

Nhân dịp kỷ niệm 80 năm ngày thành lập lực lượng vũ trang Quân khu 4 (15/10/1945 – 15/10/2025), ngày 13/10, Đại tá Ngô Nam Cường, Phó Tư lệnh Quân khu 4; UVTV Thành uỷ, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình và lãnh đạo Bộ CHQS thành phố cùng gia đình thân nhân các liệt sĩ đã đến dâng hương, dâng hoa tại nhà tưởng niệm các liệt sĩ trên tuyến đường 71 (xã Phong Điền, TP. Huế).

Dâng hương, dâng hoa tưởng niệm các liệt sĩ hy sinh trên tuyến đường 71
Làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026.

Ngày 8/10, ông Nguyễn Chí Tài, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố chủ trì làm việc với cơ quan thường trực Ban Chỉ đạo 515 thành phố về công tác triển khai nhiệm vụ tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ (HCLS) mùa khô 2025 - 2026.

Làm tốt công tác quy tập hài cốt liệt sĩ mùa khô 2025 - 2026
Tặng quà cho người dân bản Lào

Ngày 4/10, Đồn Biên phòng cửa khẩu A Đớt phối hợp với Phòng Khảo thí và bảo đảm chất lượng giáo dục, Trường Đại học Luật, Đại học Huế tổ chức vui tết Trung thu cho học sinh Trường Tiểu học A Đớt và tặng quà cho người dân bản Ka Lô, Lào.

Tặng quà cho người dân bản Lào

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top