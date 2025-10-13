Đội 192 xuất quân tìm kiếm, quy tập hài cốt liệt sĩ tại Lào mùa khô 2025 - 2026

Ông Nguyễn Chí Tài phát biểu giao nhiệm vụ và tặng quà Đội 192

Mùa khô 2025 - 2026, Bộ Tư lệnh Quân khu 4 giao chỉ tiêu cho Ban Chỉ đạo 515 thành phố Huế quy tập 15 HCLS. Đội 192 có nhiệm vụ tổ chức lực lượng, phối hợp chặt chẽ với các cơ quan, đơn vị và chính quyền nước bạn Lào để hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Hiện nay, Đội 192 đã phối hợp nắm được 7 nguồn tin có mộ, với 11 liệt sĩ. Cán bộ, nhân viên trước khi lên đường đều an tâm tư tưởng, xác định tốt nhiệm vụ.

Phát biểu giao nhiệm vụ, Phó Bí thư Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố, Trưởng Ban Chỉ đạo 515 thành phố Nguyễn Chí Tài ghi nhận, biểu dương tinh thần đoàn kết, nỗ lực vượt khó của cán bộ, chiến sĩ Đội 192 trong nhiều năm qua, góp phần quan trọng vào công tác đền ơn đáp nghĩa, tri ân các anh hùng liệt sĩ.

Ông Nguyễn Chí Tài đề nghị Đội 192 tiếp tục phát huy truyền thống, chủ động, tích cực triển khai các nhiệm vụ được giao; bảo đảm đồng bộ các chủ trương, giải pháp, phấn đấu hoàn thành chỉ tiêu quy tập HCLS do Quân khu 4 giao. Đồng thời, chú trọng giáo dục chính trị, tư tưởng, giữ vững kỷ luật, xây dựng tinh thần đoàn kết nội bộ; thực hiện tốt công tác dân vận, đối ngoại nhân dân, giúp đỡ nhân dân nước bạn Lào, góp phần vun đắp mối quan hệ hữu nghị vĩ đại, đoàn kết đặc biệt giữa hai nước Việt Nam - Lào.

Đông đảo các ban, ngành, đoàn thể đến tặng quà, động viên Đội 192 lên đường làm nhiệm vụ

“Công tác tìm kiếm, quy tập HCLS là nhiệm vụ thiêng liêng, thể hiện đạo lý “Uống nước nhớ nguồn”, “Đền ơn đáp nghĩa” của Đảng, Nhà nước và Nhân dân đối với những anh hùng liệt sĩ đã hy sinh vì độc lập, tự do của Tổ quốc và tình đoàn kết quốc tế cao cả. Đội 192 phải bảo đảm an toàn tuyệt đối về người và phương tiện, tổ chức chỉ huy chặt chẽ trong suốt quá trình thực hiện nhiệm vụ. Chúc toàn thể cán bộ, chiến sĩ Đội 192 lên đường mạnh khỏe, đoàn kết, quyết tâm cao, hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ được giao, sớm đưa các anh hùng liệt sĩ trở về với quê hương, đất mẹ thân yêu”, ông Nguyễn Chí Tài nhấn mạnh.