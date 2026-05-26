Rút kinh nghiệm công tác lấy mẫu ADN để triển khai đại trà tại thành phố Huế

Quy trình lấy mẫu ADN thực hiện tại phường Phong Điền

Đồng chí Nguyễn Văn Mạnh khẳng định, việc thu nhận mẫu ADN để xây dựng ngân hàng gen quốc gia về thân nhân liệt sĩ là đề án có ý nghĩa chính trị - xã hội và nhân văn sâu sắc, thể hiện trách nhiệm cao cả đối với những người đã hy sinh vì Tổ quốc. Việc đánh giá kỹ lưỡng giai đoạn thí điểm tại Huế là cơ sở quan trọng để thành phố tối ưu hóa quy trình, bảo đảm tính chính xác và tiến độ khi bước vào giai đoạn triển khai đại trà.

Nhờ sự vào cuộc quyết liệt của của cơ quan chức năng cùng chính quyền các phường, xã, công tác rà soát, vận động và tổ chức lấy mẫu tại các địa bàn thí điểm đã đạt được những kết quả tích cực. Tuy nhiên, do đặc thù địa bàn Huế có nhiều thân nhân liệt sĩ tuổi đã cao, sức khỏe yếu, việc di chuyển đến các điểm tập trung còn gặp khó khăn; một số trường hợp thông tin nhân thân trong hồ sơ chưa đồng bộ với dữ liệu dân cư.

Theo đó, UBND phường Phong Điền đã thành lập Đội lấy mẫu gồm 37 đồng chí, chia thành các tổ chuyên trách thực hiện toàn khâu. Từ ngày 26 - 28/5/2026, lực lượng chức năng đã triển khai lấy mẫu đối với 33 phần mộ, kết quả thu nhận thành công mẫu phẩm từ 19 mộ (14 mộ còn lại đã phân hủy, không đủ điều kiện).

Quá trình thực hiện bảo đảm nghiêm ngặt công tác tâm linh, bảo mật và nguyên tắc “Một hài cốt, tại một thời điểm” để tránh lẫn mẫu chéo. Sau mỗi buổi, toàn bộ mẫu đều được niêm phong, số hóa hồ sơ và di chuyển về nơi lưu trữ chặt chẽ. Hoạt động ý nghĩa này góp phần quan trọng vào “Chiến dịch 500 ngày đêm tìm kiếm, quy tập và xác định danh tính hài cốt liệt sĩ”.

Để triển khai giai đoạn đại trà đạt hiệu quả cao, Phó Chủ tịch UBND thành phố Nguyễn Văn Mạnh yêu cầu các lực lượng chức năng và chính quyền cơ sở cần phối hợp chặt chẽ theo phương châm “rõ người, rõ việc, rõ tiến độ”. Đồng chí nhấn mạnh cần đẩy mạnh công tác tuyên truyền đến từng tổ dân phố, thôn bản để người dân hiểu rõ chủ trương; đồng thời giao lực lượng công an phối hợp với y tế nghiên cứu phương án tổ chức các tổ lấy mẫu lưu động đến tận nhà đối với các trường hợp già yếu, đau ốm.

Thành phố Huế quyết tâm huy động tối đa nguồn lực, chạy đua với thời gian để hoàn thành sớm nhất việc thu nhận mẫu ADN triển khai đại trà, đáp ứng niềm mong mỏi của các gia đình thân nhân liệt sĩ trên địa bàn thành phố Huế.