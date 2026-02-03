  • Huế ngày nay Online
Trao quà “Xuân Yêu thương” cho các cơ sở nuôi dưỡng tập trung

HNN.VN - Chiều 3/2, tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Huế (phường Kim Long), Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế và Ban Từ thiện xã hội - Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế tổ chức chương trình trao quà “Xuân Yêu thương” dành cho các đối tượng tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung trên địa bàn thành phố.

Lãnh đạo Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế trao quà cho các cơ sở nuôi dưỡng tập trung 

Tham dự chương trình có UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế Nguyễn Thị Ái Vân, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành, đơn vị liên quan. Chương trình diễn ra trong không khí ấm áp, nghĩa tình, thể hiện sự quan tâm sâu sắc của các cấp, các ngành đối với những đối tượng yếu thế trong xã hội khi tết Nguyên đán đang đến gần.

Phát huy truyền thống đoàn kết, tinh thần “tương thân, tương ái” của dân tộc, chương trình “Xuân Yêu thương” được tổ chức nhằm huy động các nguồn lực xã hội chung tay chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho các đối tượng có hoàn cảnh khó khăn. Qua đó, góp phần bảo đảm mọi người dân, đặc biệt là các đối tượng đang sinh sống tại các cơ sở bảo trợ, đều có điều kiện vui xuân, đón Tết đầm ấm, đủ đầy.

Đây là hoạt động thường niên được Sở Y tế TP. Huế phối hợp với Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế tổ chức vào dịp giáp tết Nguyên đán, qua đó khẳng định sự quan tâm, chăm lo của Đảng, Nhà nước và các tổ chức đoàn thể đối với công tác an sinh xã hội, đồng thời kêu gọi sự chung tay, góp sức của các tổ chức, cá nhân trong và ngoài thành phố.

Các đối tượng đang sinh hoạt, điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội được nhận nhiều phần quà ý nghĩa  

Dịp này, ban tổ chức đã trao quà cho 25 trung tâm, cơ sở từ thiện xã hội trên địa bàn TP. Huế với tổng kinh phí 270 triệu đồng. Trong đó, 245 triệu đồng là tiền mặt, đồng thời mỗi đơn vị còn được tặng thêm một túi quà trị giá 1 triệu đồng. Ngoài ra, Ban Từ thiện Xã hội, Giáo hội Phật giáo Việt Nam TP. Huế cũng đã trao quà cho 150 đối tượng đang sinh hoạt, điều trị tại Trung tâm Bảo trợ xã hội TP. Huế, góp phần sẻ chia khó khăn, động viên tinh thần các đối tượng nhân dịp Tết đến, xuân về.

Chương trình “Xuân Yêu thương” không chỉ mang đến những phần quà thiết thực mà còn lan tỏa thông điệp nhân văn, tiếp thêm niềm vui và hy vọng cho các đối tượng đang được chăm sóc tại các cơ sở nuôi dưỡng tập trung trên địa bàn thành phố.

THANH HƯƠNG
