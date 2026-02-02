Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Xuân yêu thương

Trao quà trong hoạt động đồng hành cùng học sinh, sinh viên về quê đón Tết

Tại ngày hội, Trường cao đẳng Du lịch tổ chức nhiều hoạt động, trong đó tiếp nhận và trao tặng học bổng từ Công ty TNHH AEON Việt Nam với số tiền 60 triệu đồng cho 5 học sinh, sinh viên học nghề kỹ thuật chế biến món ăn, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng và trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Vỹ Dạ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên về quê đón tết Bính Ngọ năm 2026. Đây là năm thứ 12 trường tổ chức chương trình ý nghĩa này. Năm nay, nhà trường trao 30 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, nhà trường cũng phát động các hoạt động vì cộng động; phối hợp với Phòng Cảnh sát An ninh đối ngoại Công an thành phố tổ chức trao 35 suất quà, trị giá mỗi suất quà 400.000 đồng và 5.000 bộ áo quần cho các hộ gia đình tại bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào; tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của nhà trường.