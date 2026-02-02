  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Ba, 03/02/2026 10:36

Nhiều hoạt động ý nghĩa trong Ngày hội Xuân yêu thương

HNN.VN - Sáng 3/2, Trường cao đẳng Du lịch Huế (trực thuộc Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch) tổ chức chương trình Ngày hội Xuân yêu thương năm 2026.

Niềm vui từ Chợ Tết Công đoàn trực tuyếnSẻ chia yêu thương với người kém may mắn“Xuân yêu thương – Bánh chưng xanh vì người nghèo”

 Trao quà trong hoạt động đồng hành cùng học sinh, sinh viên về quê đón Tết

Tại ngày hội, Trường cao đẳng Du lịch tổ chức nhiều hoạt động, trong đó tiếp nhận và trao tặng học bổng từ Công ty TNHH AEON Việt Nam với số tiền 60 triệu đồng cho 5 học sinh, sinh viên học nghề kỹ thuật chế biến món ăn, mỗi suất trị giá 12 triệu đồng và trao 20 suất quà cho các hộ gia đình có hoàn cảnh khó khăn của phường Vỹ Dạ, mỗi suất trị giá 500.000 đồng.

Bên cạnh đó, nhà trường còn tổ chức chương trình đồng hành cùng học sinh, sinh viên về quê đón tết Bính Ngọ năm 2026. Đây là năm thứ 12 trường tổ chức chương trình ý nghĩa này. Năm nay, nhà trường trao 30 suất quà, trị giá mỗi suất 500.000 đồng cho các học sinh, sinh viên.

Ngoài ra, nhà trường cũng phát động các hoạt động vì cộng động; phối hợp với Phòng Cảnh sát An ninh đối ngoại Công an thành phố tổ chức trao 35 suất quà, trị giá mỗi suất quà 400.000 đồng và 5.000 bộ áo quần cho các hộ gia đình tại bản Ka Lô, huyện Kà Lừm, tỉnh Sê Kông, nước CHDCND Lào; tổ chức các hoạt động vui xuân đón Tết cho toàn thể viên chức, người lao động và học sinh, sinh viên của nhà trường.

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
 Từ khóa:
trao quàTrường cao đẳng Du lịch Huếtết Cổ truyềnsinh viênxuân yêu thương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

Sáng 28/1, Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố Huế phối hợp với Hiệp hội Doanh nghiệp Quân đội và các đơn vị Quân đội gồm: Cục Tài chính, Binh đoàn 15, Nhà máy Z113 tổ chức chương trình trao quà Tết cho các gia đình chính sách, hộ nghèo, hộ cận nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố nhân dịp tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026.

Trao gần 800 suất quà Tết cho các gia đình khó khăn

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top