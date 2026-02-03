  • Huế ngày nay Online
Trưởng ban Nội chính Thành ủy Đặng Ngọc Trân thăm và chúc Tết các đơn vị

HNN.VN - Chiều 3/2, đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy và đoàn công tác đã đến thăm, chúc Tết tại các đồn biên phòng: Vinh Hiền, Lăng Cô, cửa khẩu cảng Chân Mây và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc; Cảng Chân Mây.

Đoàn đại biểu Công an tỉnh Sê Kông thăm, chúc Tết Đoàn đại biểu tỉnh Sekong thăm, chúc tết Nguyên đán Bính Ngọ Đoàn đại biểu Hội đồng nhân dân tỉnh Salavan thăm, chúc tết Bính Ngọ tại thành phố Huế

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy tặng quà, chúc Tết tại Đồn biên phòng Vinh Hiền 

Tại các đồn biên phòng và Ban Chỉ huy phòng thủ khu vực 3 - Phú Lộc, đoàn công tác đã nghe đại diện các đơn vị báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ quản lý, bảo vệ biên giới; giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội; triển khai công tác trực Tết và sẵn sàng chiến đấu trong dịp trước, trong và sau tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026; công tác bảo đảm, chăm lo Tết cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân ghi nhận và biểu dương những thành tích của các đơn vị đã đạt được, đặc biệt trong bối cảnh diễn biến mưa lũ cuối năm 2025 phức tạp nhưng các lực lượng đã sát cánh cùng địa phương, hỗ trợ, đảm bảo an toàn cho người dân, thể hiện tình quân - dân gắn kết.

Đồng chí yêu cầu cấp ủy, chỉ huy các đơn vị thời gian tới cần tập trung lãnh đạo triển khai thực hiện đồng bộ các biện pháp công tác biên phòng; quản lý chặt chẽ tuyến biên giới biển; công tác phối hợp giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội và chăm lo, xây dựng, củng cố cơ sở chính trị ở địa phương; đóng góp cho sự phát triển của TP. Huế. Duy trì nghiêm quân số trực, sẵn sàng chiến đấu, bảo đảm an toàn các ngày lễ lớn và tết Nguyên đán; tổ chức tốt các hoạt động cho cán bộ, chiến sĩ và Nhân dân vui Xuân, đón Tết.

Đồng chí Đặng Ngọc Trân, UVTV, Trưởng ban Nội chính Thành ủy chụp ảnh kỷ niệm cùng các cán bộ, chiến sĩ Đồn Biên phòng Vinh Hiền 

Đồng chí Đặng Ngọc Trân cũng ân cần thăm hỏi, tặng quà, chúc Tết và động viên các cán bộ, chiến sĩ nỗ lực thực hiện tốt các nhiệm vụ được giao.

Cùng ngày, Trưởng ban Nội chính Thành ủy cũng đến thăm, tặng quà và chúc cán bộ, người lao động ở Cảng Chân Mây .

Tin, ảnh: HỮU PHÚC
