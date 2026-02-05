Giá xăng và dầu cùng tăng

Giá xăng và dầu tiếp tục điều chỉnh tăng vào chiều 5/2

Cụ thể, giá xăng RON95-III được điều chỉnh tăng 35 đồng/lít, giá bán lẻ không cao hơn 18.880 đồng/lít. Tương tự, giá xăng E5 RON92 tăng 100 đồng/lít so với giá cơ sở hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.439 đồng/lít.

Cùng xu hướng, giá dầu diesel 0.05S tăng 280 đồng/lít, giá bán không cao hơn 18.453 đồng/lít. Giá dầu hỏa được điều chỉnh tăng 214 đồng/lít so với mức hiện hành, giá bán lẻ không cao hơn 18.390 đồng/lít. Trong khi giá dầu mazut 180CST 3.5S không cao hơn 15.150 đồng/kg, tăng 517 đồng/kg so với mức hiện hành. Cũng như các kỳ điều hành trước, ở lần điều chỉnh giá hôm nay, liên bộ Công Thương - Tài chính vẫn không trích lập, không chi sử dụng Quỹ bình ổn giá xăng dầu đối với các mặt hàng xăng dầu.

Trong tháng 2, nghị định về kinh doanh xăng dầu sửa đổi dự kiến sẽ được ban hành. Theo đó, doanh nghiệp sẽ được trao quyền điều hành giá, đảm bảo cân đối liên quan tới chi phí khác nhau, cung ứng xăng dầu ở các vùng miền. Giá mặt hàng này sẽ lên và xuống theo diễn biến thế giới, với chu kỳ điều hành phù hợp.

Còn quỹ bình ổn giá xăng dầu được tập trung lại vào một tài khoản của Nhà nước để ngoài ngân sách (hiện quỹ này để tại các doanh nghiệp, với tài khoản riêng). Phương án bình ổn giá xăng dầu sẽ được Bộ Công Thương cùng các bộ ngành xây dựng. Trong đó, phương án, tiêu chí sử dụng quỹ bình ổn xăng dầu sẽ do Thủ tướng Chính phủ phê duyệt.