Trao 200 suất quà Tết cho người dân có hoàn cảnh khó khăn

HNN.VN - Nhằm góp phần chia sẻ khó khăn với người dân có hoàn cảnh khó khăn trong dịp Tết Nguyên đán Bính Ngọ 2026, ngày 4/2, Quỹ Thiện Tâm của Tập đoàn Vingroup phối hợp với Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế tổ chức trao quà Tết cho các hộ nghèo trên địa bàn TP. Huế.

Ông Trương Diên Thống, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế trao quà Tết cho người dân

Các đơn vị đã trao 200 suất quà cho người dân trên địa bàn thành phố, trong đó phường Dương Nỗ 100 suất và xã Phú Vang 100 suất. Mỗi suất quà trị giá 600 nghìn đồng tiền mặt, góp phần giúp các gia đình có thêm điều kiện vui xuân, đón Tết ấm áp.

Từ năm 2018 đến nay, Quỹ Thiện Tâm thuộc Tập đoàn Vingroup đã đồng hành cùng Báo Thừa Thiên Huế, nay là Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế, trao tặng 5.300 suất quà cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn thành phố trong dịp tết Nguyên đán và các đợt thiên tai, lũ lụt.

 Những phần quà là sự chia sẻ thiết thực với người dân có hoàn cảnh khó khăn

Phát biểu tại buổi lễ, ông Trương Diên Thống, Phó Tổng Biên tập Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế cho biết, nhiều năm qua, Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế đã phối hợp cùng Quỹ Thiện Tâm triển khai hiệu quả các hoạt động an sinh xã hội, đặc biệt là chăm lo Tết cho các hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn.

Những phần quà tuy giá trị không lớn nhưng chứa đựng tình cảm, sự sẻ chia thiết thực, góp phần động viên bà con vượt qua khó khăn, vươn lên trong cuộc sống và đón Tết cổ truyền vui tươi, đầm ấm.

MINH HIỀN
