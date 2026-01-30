Phú Lộc ra mắt linh vật Xuân 2026 - “Linh Mã Bạch Vân”

Lãnh đạo xã Phú Lộc cùng ra mắt linh vật Xuân 2026 - “Linh Mã Bạch Vân”

Linh vật Xuân 2026 - “Linh Mã Bạch Vân” với hình tượng ngựa trắng có cánh mang đậm dấu ấn sáng tạo, kết tinh giá trị văn hóa - lịch sử và khát vọng phát triển của quê hương.

Việc lựa chọn hình tượng ngựa trắng có cánh không chỉ tạo điểm nhấn trang trí trong dịp tết cổ truyền, mà còn bắt nguồn từ huyền tích núi Bạch Mã - biểu tượng thiêng liêng gắn bó lâu đời với vùng đất Phú Lộc. Theo lời kể của các bậc cao niên, đỉnh Bạch Mã quanh năm mây phủ, cảnh sắc tựa chốn bồng lai, nơi các tiên ông thường cưỡi ngựa trắng du ngoạn. Một lần mải mê thế cờ, đàn ngựa lạc vào rừng sâu. Đến khi tiên ông bay về trời, những chú ngựa hóa thành mây trắng bồng bềnh giữa non cao. Từ đó, ngọn núi mang tên Bạch Mã.

Huyền tích ấy không chỉ làm nên tên gọi, mà còn gửi gắm khát vọng thăng hoa, vươn lên của con người trước thiên nhiên hùng vĩ. Ngày nay, Bạch Mã - Vườn Di sản ASEAN đã trở thành biểu tượng cho công tác bảo tồn thiên nhiên, gìn giữ đa dạng sinh học gắn với định hướng phát triển bền vững của địa phương.

Từ mạch nguồn văn hóa đó, hình tượng Linh Mã Bạch Vân được lựa chọn làm linh vật Xuân với nhiều tầng ý nghĩa: Ngựa trắng (Bạch Mã) biểu trưng cho sức mạnh, sự bền bỉ và kế thừa truyền thống; đôi cánh thể hiện khát vọng bứt phá, bay cao, vươn xa; xuân mới mang theo khí thế mới, niềm tin mới và những thắng lợi mới.

Linh vật Xuân không chỉ góp phần làm đẹp không gian Tết, tạo điểm check-in văn hóa cho Nhân dân và du khách, mà còn thể hiện ý chí đổi mới, tinh thần đoàn kết và quyết tâm phát triển của Đảng bộ, chính quyền và Nhân dân xã Phú Lộc trong năm mới. Linh vật được đặt tại đầu đường Lương Định Của - lối vào Nhà văn hóa xã Phú Lộc và Trường THPT Phú Lộc.

Theo kế hoạch, chuỗi hoạt động mừng Đảng, mừng xuân Bính Ngọ năm 2026 trên địa bàn xã Phú Lộc gồm nhiều hoạt động trọng tâm như: Trưng bày linh vật Xuân Bính Ngọ; tổ chức chợ hoa xuân tết Nguyên đán Bính Ngọ năm 2026; hoạt động gói bánh tét và hội thi gói bánh tét truyền thống; chương trình văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; bắn pháo hoa đón giao thừa; chương trình khai xuân “Hái lộc đầu năm”; các trò chơi dân gian, trò chơi giải trí tại hội chợ Xuân và giải đua ghe truyền thống.