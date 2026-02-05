Hướng đến nâng cao mức độ hài lòng của hộ kinh doanh

Tặng giấy khen cho các tập thể có thành tích xuất sắc trong thực hiện chiến dịch

Chiến dịch “45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh” được triển khai từ 10/11 đến 25/12/2025 với mục tiêu 100% hộ kinh doanh đang áp dụng phương pháp khoán thuế chuyển đổi sang áp dụng phương pháp kê khai, tự nộp thuế từ 1/1/2026.

Đến 25/12/2025, 1.452 hộ kinh doanh có doanh thu từ 500 triệu đồng trở lên đã được hỗ trợ, hướng dẫn chuyển đổi từ phương pháp khoán sang kê khai, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số hộ kinh doanh đang hoạt động có mức doanh thu theo dõi trong năm 2025 từ 500 triệu đồng trở lên. Số lượng hộ kinh doanh đã cài đặt và sử dụng eTax-Mobile đạt gần 94%. Thuế thành phố Huế đã hỗ trợ chuyển đổi và đăng ký hóa đơn khởi tạo từ máy tính tiền cho 230 hộ kinh doanh có doanh thu từ 1 tỷ đồng trở lên; thực hiện chuẩn hóa thông tin vào ứng dụng cơ sở dữ liệu hộ kinh doanh đạt 100% số hộ kinh doanh phải rà soát cơ sở dữ liệu.

Với mục tiêu nâng cao mức độ hài lòng của hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh đối với sự phục vụ, hỗ trợ của cơ quan thuế, Thuế thành phố tiếp tục duy trì các tổ công tác hỗ trợ hộ kinh doanh tại địa bàn, khu vực kinh doanh; đảm bảo hỗ trợ, hướng dẫn và giải đáp kịp thời các vướng mắc cho các hộ kinh doanh nhất là trong giai đoạn đầu chuyển đổi nhằm hạn chế các sai sót, vi phạm không cố ý trong quá trình thực hiện nghĩa vụ thuế của hộ kinh doanh. Phối hợp với các nhà cung cấp giải pháp công nghệ nhằm đảm bảo hộ kinh doanh được hỗ trợ thực tế và trang bị các công cụ, thiết bị cần thiết phục vụ việc kê khai, nộp thuế theo quy định với chi phí hợp lý.

Cùng với đó là các giải pháp về hoàn thiện và tổ chức để triển khai kịp thời các quy định pháp luật về chính sách thuế, quản lý thuế đối với hộ kinh doanh; khuyến khích hộ kinh doanh tham gia chuyển đổi số, sử dụng hóa đơn điện tử khởi tạo từ máy tính tiền; thực hiện quản lý thuế đối với hộ kinh doanh trên cơ sở tạo thuận lợi tối đa, giúp người nộp thuế giảm thiểu rủi ro và nâng cao tính tuân thủ tự nguyện. Đồng thời, kiện toàn tổ chức bộ máy và nâng cao năng lực thực thi của đội ngũ công chức thuế đáp ứng yêu cầu quản lý hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh trong tình hình mới.

Tại hội nghị, Thuế thành phố tặng giấy khen cho 17 tập thể và 45 cá nhân có thành tích xuất sắc trong thực hiện kế hoạch "45 ngày cao điểm chuyển đổi mô hình từ thuế khoán sang kê khai đối với hộ kinh doanh".