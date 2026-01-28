  • Huế ngày nay Online
Đưa “Tết Nhân ái” đến với người dân khó khăn

HNN - Thông qua phong trào “Tết Nhân ái” Xuân Bính Ngọ 2026, Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế đã đem đến niềm hạnh phúc, sự sẻ chia ấm áp cho người dân có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế khi tết Nguyên đán cận kề.

Ấm áp “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Chân Mây - Lăng CôTết Nhân ái cho người yếu thế500 người nghèo mua sắm ở “Chợ Tết 0 đồng”

 Quà Tết đến người dân có hoàn cảnh khó khăn tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Ôm gói quà trên tay, bà Nguyễn Thị Bòng (79 tuổi, thôn Phước Hưng, xã Chân Mây - Lăng Cô) không giấu được xúc động. Bà cho biết, năm nay gia đình có thêm điều kiện đón Tết no ấm hơn, sau khi vừa trải qua nhiều thiếu thốn do đợt lũ lớn cách đây khoảng hai tháng.

Gia đình bà Bòng là một trong 300 hộ dân tại xã Chân Mây - Lăng Cô được Hội Chữ thập đỏ thành phố trao quà Tết vào cuối tháng 1/2026. Thành hội đã cùng nhà tài trợ và các cấp chính quyền địa phương trao tặng hàng trăm suất quà. Mỗi suất trị giá 800.000 đồng, với tổng giá trị 240 triệu đồng, dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng chịu ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Hoạt động nằm trong phong trào nhân đạo “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Chương trình không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn mang đậm tính nhân văn, góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui cho bà con trong dịp Tết.

Bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố chia sẻ: “Tết Nhân ái là một trong những hoạt động thiết thực, mang đậm tính nhân văn, góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui, niềm tin và sự ấm áp cho bà con trong những ngày đầu xuân mới”. Bà Hiền nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động các nguồn lực xã hội, đồng thời bày tỏ tin tưởng với sự chung tay của các cấp, các ngành, các doanh nghiệp và toàn xã hội, phong trào nhân đạo của thành phố Huế sẽ ngày càng phát triển mạnh mẽ, tiếp tục trở thành điểm tựa yêu thương cho những hoàn cảnh khó khăn, nhất là mỗi khi Tết đến, xuân về.

Cùng với hoạt động trao quà, các phiên Chợ Tết nhân ái còn tổ chức nhiều gian hàng nhân đạo như cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp, các hoạt động trải nghiệm Tết truyền thống… góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm, thúc đẩy các giá trị văn hóa tinh thần để gắn kết cộng đồng và lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái.

Từ ngày 5/1 - 10/2/2026 (tức ngày 27/11 đến ngày 23/12 âm lịch), Hội Chữ thập đỏ toàn thành phố phấn đấu chăm lo, hỗ trợ 10.000 người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương, gia đình các em học sinh nghèo, khó khăn trong dịp tết Nguyên đán Xuân Bính Ngọ năm 2026 với tổng giá trị hoạt động phong trào đạt 4,5 tỷ đồng, giá trị mỗi suất quà tối thiểu từ 350.000 đồng trở lên. Thành hội còn huy động và kết nối rộng rãi sự tham gia, đóng góp của cộng đồng để tổ chức các mô hình “Hội chợ - Tặng quà - Vui Tết” nhằm trợ giúp về vật chất, tinh thần để người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người dễ bị tổn thương được vui xuân, đón Tết cổ truyền của dân tộc, góp phần xây dựng cộng đồng đoàn kết, giàu lòng nhân ái.

Bài, ảnh: Phước Ly
