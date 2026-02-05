Xuân tình nguyện lan tỏa yêu thương đến học sinh vùng cao

Đại diện chương trình tặng quà Tết cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn

Chương trình “Xuân tình nguyện” năm nay dành tặng 3.000 quyển vở, 500 áo thun và hơn 200 suất quà Tết cho các em học sinh tại Trường Tiểu học Hồng Thái với tổng trị giá 70 triệu đồng. Mỗi món là tình cảm chân thành, sự quan tâm và tấm lòng của tuổi trẻ các cơ quan Đảng thành phố và phường Thuận Hóa gửi gắm đến cộng đồng, góp phần mang đến một mùa xuân ấm áp, trọn vẹn yêu thương.

Đại diện Đoàn các cơ quan Đảng TP. Huế cho biết, với mong muốn mang đến niềm vui trọn vẹn cho các em thiếu nhi mỗi dịp Tết đến, xuân về, chương trình lần này được triển khai như một lời cam kết bền bỉ của tổ chức Đoàn trong hành trình đồng hành cùng sự nghiệp giáo dục và chăm lo những mầm non tương lai của đất nước. Từ đó, thắp lên niềm tin và hy vọng cho các em học sinh tại các địa bàn còn nhiều khó khăn.

Hoạt động còn thiết thực chào mừng thành công Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng; chào mừng kỷ niệm 96 năm Ngày thành lập Đảng Cộng sản Việt Nam (03/02/1930 - 03/02/2026) và hòa chung trong không khí vui tươi chào đón Xuân Bính Ngọ 2026.