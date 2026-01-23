  • Huế ngày nay Online
Ấm áp “Chợ Tết Nhân ái” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

HNN.VN - Sáng 24/1, Hội Chữ thập đỏ thành phố phối hợp cùng chính quyền địa phương xã Chân Mây - Lăng Cô và đơn vị tài trợ chính là Công ty TNHH Nhà máy bia Heineken tổ chức lễ khai mạc “Chợ Tết Nhân ái - Xuân Bính Ngọ 2026” và trao tặng 300 suất quà tết cho người dân khó khăn trên địa bàn xã.

Trao quà Tết cho người dân khó khăn trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô 

Dự chương trình có ông Vũ Thanh Lưu, Phó Chủ tịch Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam; ông Dương Đình Luân, Phó Chủ tịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam thành phố.

Hoạt động nằm trong phong trào nhân đạo “Tết Nhân ái” do Trung ương Hội Chữ thập đỏ Việt Nam phát động, được triển khai rộng khắp trên toàn quốc, nhằm huy động sự chung tay của cộng đồng để chăm lo Tết cho người nghèo, người có hoàn cảnh khó khăn, người yếu thế, với tinh thần “Không ai bị bỏ lại phía sau”. Chương trình không chỉ là hoạt động hỗ trợ vật chất mà còn mang đậm tính nhân văn, góp phần sẻ chia khó khăn, mang đến niềm vui cho bà con trong dịp tết. 

Tại chương trình, ban tổ chức đã trao 300 suất quà,  mỗi suất trị giá 800.000 đồng, với tổng giá trị 240 triệu đồng, dành cho các hộ nghèo, hộ cận nghèo, người khuyết tật, người cao tuổi neo đơn, các hộ gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn và các đối tượng chịu ảnh hưởng thiên tai trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Hoạt động cắt tóc miễn phí tại Phiên chợ Tết nhân ái 

Phát biểu tại buổi lễ, bà Lê Thị Hiền, Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ thành phố nhấn mạnh tầm quan trọng của việc huy động các nguồn lực xã hội, khẳng định sự chung tay của các cấp, các ngành và doanh nghiệp sẽ giúp phong trào nhân đạo của thành phố ngày càng phát triển, trở thành điểm tựa vững chắc cho bà con yếu thế trong những ngày đầu xuân mới.

Bên cạnh hoạt động trao quà, Chợ Tết còn tổ chức nhiều gian hàng nhân đạo và hoạt động vui xuân như: Cắt tóc miễn phí, tặng chữ thư pháp, các hoạt động trải nghiệm tết truyền thống…, góp phần tạo không khí vui tươi, đầm ấm, gắn kết cộng đồng và lan tỏa sâu rộng tinh thần nhân ái.

Tin, ảnh: Phước Ly
