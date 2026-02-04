Đẩy nhanh tiến độ các khu tái định cư

Đẩy nhanh tiến đô thị công khu TĐC Phú Đa, xã Phú Vang

Kiểm soát vật liệu san lấp

Để phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, thành phố Huế đang triển khai 33 DA hạ tầng, với kinh phí khoảng 1.807 tỷ đồng, trong đó có 22 khu TĐC với tổng diện tích khoảng hơn 86ha. Đầu năm 2026, đồng loạt các khu TĐC ở các địa phương đã khởi công xây dựng nhằm đáp ứng tiến độ theo yêu cầu của Chính phủ.

Trên các công trường khu TĐC, hiện khối lượng đất đá cào bóc, đắp nền rất nhiều. Do vậy, các chủ đầu tư đang tăng cường công tác kiểm tra, giám sát vật liệu san lấp đầu vào. Tại khu TĐC Phú Đa, xã Phú Vang, những ngày này, đơn vị thi công là liên danh nhà thầu Công ty TNHH Hoàng Ngọc và Công ty CP Thành An đang tiến hành cào bóc đất phong hóa trong diện tích đất xây dựng khu TĐC, đổ đất san nền đường, nền khu TĐC, xây dựng hệ thống thoát nước với nhiều phương tiện vận chuyển đất san lấp ra vào công trình.

Hiện, khu TĐC Phú Đa đã triển khai thi công đồng thời các hạng mục với giá trị ước đạt 14,3 tỷ đồng, đạt khoảng 63,68% giá trị hợp đồng. DA đảm bảo tiến độ theo kế hoạch với nguồn vốn đã bố trí 23,5 tỷ đồng, đã giải ngân 100% vốn bố trí. Chủ đầu tư đang đẩy nhanh tiến độ thi công xây dựng nhằm đảm bảo kế hoạch bàn giao lô TĐC trước ngày 30/3 và bàn giao toàn bộ DA trước ngày 30/4/2026.

Tại một số điểm thi công nền các khu TĐC khác, chủ đầu tư cũng yêu cầu đơn vị thi công san gạt, vận chuyển những đá phong hóa không đảm bảo chất lượng, đúng tiêu chuẩn kỹ thuật khi thi công san lấp nền tập kết lại một vị trí cố định để đưa ra khỏi công trường. Riêng đối với lớp đất phong hóa sau khi cào bóc cũng được tập kết lại để tận dụng trồng cây trong khuôn viên khu TĐC hoặc vận chuyển đi san lấp ở những vị trí được sự chấp thuận của địa phương.

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc Ban Quản lý dự án (QLDA) Đầu tư và Xây dựng Khu vực 3 cho biết: Sau khi có văn bản chỉ đạo của UBND thành phố về tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát vật liệu đầu vào san lấp các công trình, Ban QLDA đã quán triệt với các nhà thầu thi công cũng như các đơn vị cung ứng đất san lấp phải đảm bảo nguồn vật liệu đầu vào trên công trình. Ngoài ra, chủ đầu tư cũng thường xuyên kiểm tra, giám sát, yêu cầu tập kết, vận chuyển đúng vị trí khối lượng đất đá, san lấp chưa đảm bảo chất lượng nhằm sớm phát hiện và kịp thời khắc phục, đưa ra khỏi công trình.

Tại khu TĐC Niêm Phò, xã Quảng Điền, Ban QLDA Đầu tư và Xây dựng Khu vực 2 đã yêu cầu nhà thầu thi công là liên danh Công ty CP xây dựng Hoàng Đông Đô và Công TNHH Xây dựng và Đầu tư Hải Nam vận chuyển khỏi công trường khối lượng đá phong hóa không đủ tiêu chuẩn vừa được đổ để san lấp tại công trình này.

Đẩy nhanh tiến độ

Ông Trần Viết Tú, Phó Giám đốc QLDA Đầu tư và Xây dựng Khu vực 3 cho biết: “Tại các DA xây dựng khu TĐC, tranh thủ thời tiết thuận lợi, các nhà thầu đang đẩy nhanh tiến độ thi công. Ban QLDA cũng bố trí cán bộ tại công trường nhằm tăng cường giám sát, báo cáo tiến độ cho UBND thành phố cũng như cập nhật kịp thời những vấn đề phát sinh cần giải quyết”.

Theo Ban QLDA, DA hạ tầng kỹ thuật các khu TĐC, khu nghĩa trang phía nam thành phố Huế phục vụ DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam đi qua các xã Phú Vang, Phú Hồ, Phú Lộc có tổng diện tích bị ảnh hưởng hơn 310ha, gồm 5 khu TĐC, 2 khu nghĩa trang và 1 khu chợ kết hợp TĐC. Đến nay có 7 DA đã khởi công và đang tiến hành triển khai thi công theo kế hoạch. Nguồn vốn bố trí cho DA là 112 tỷ đồng, đã giải ngân 112 tỷ đồng, đạt 100% kế hoạch.

Tại TP. Huế, DA tuyến đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam có chiều dài đoạn tuyến khoảng 95,05km, đi qua 12 xã, phường, gồm: Phong Dinh, Phong Thái, Hóa Châu, Dương Nỗ, Mỹ Thượng, Đan Điền, Quảng Điền, Phú Hồ, Phú Vang, Vinh Lộc, Phú Lộc, Chân Mây - Lăng Cô. Trên tuyến có 1 nhà ga hành khách Phú Mỹ (phường Mỹ Thượng) với diện tích khoảng 367ha và 1 ga tiềm năng Chân Mây (xã Chân Mây - Lăng Cô). Thành phố đã cơ bản hoàn thành công tác khảo sát, kiểm kê và dự toán kinh phí giải phóng mặt bằng, quỹ đất TĐC, nghĩa trang. DA có tổng số hộ bị ảnh hưởng 9.278 hộ trên diện tích hơn 1.128ha. Số hộ TĐC dự kiến 1.368 hộ và 7.418 ngôi mộ dự kiến phải di dời. Tổng kinh phí giải phóng mặt bằng khoảng 6.302 tỷ đồng, trong đó kinh phí bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng là 4.495 tỷ đồng; kinh phí xây dựng hạ tầng để di dời gồm khu TĐC, nghĩa trang, chợ, trường học là 1.807 tỷ đồng.

Về bố trí vốn để thực hiện công tác giải phóng mặt bằng, theo đề nghị của UBND thành phố, trên cơ sở nhu cầu vốn của năm 2025, Bộ Xây dựng đã phân bổ đủ vốn cho thành phố là 335 tỷ đồng và sẽ giải ngân hết 100% vốn đã bố trí trong tháng 1/2026.

Mới đây, tại phiên họp thứ 5 của Ban Chỉ đạo các công trình trọng điểm, DA quan trọng quốc gia lĩnh vực đường sắt, UBND thành phố kiến nghị Bộ Xây dựng năm 2026 tiếp tục bố trí phần vốn còn lại là 5.967 tỷ đồng, trong đó vào quý I và quý II khoảng 1.472 tỷ đồng để thành phố hoàn thành các DA xây dựng hạ tầng, di dời, TĐC và khoảng 4.495 tỷ đồng trong quý III và quý IV năm 2026 để chi trả bồi thường, hỗ trợ giải phóng mặt bằng. Đến tháng 12/2026, thành phố sẽ hoàn thành công tác GPMB, bàn giao 100% mặt bằng sạch để thi công DA đường sắt tốc độ cao Bắc - Nam, đảm bảo theo yêu cầu của Chính phủ.