Bộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ

Trao quà đến người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho bà con các xã Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, phường Thủy Xuân và trao 1.000 phần quà (trị giá 750 triệu đồng) cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn do mưa lũ gây ra đối với người dân các địa phương và khẳng định, thời gian qua, lực lượng quân đội luôn đồng hành, hỗ trợ nhân dân vùng lũ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hoạt động nhằm thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.