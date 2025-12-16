  • Huế ngày nay Online
Bộ Quốc phòng tặng 1.000 suất quà hỗ trợ người dân vùng lũ

HNN.VN - Ngày 16/12, thừa ủy quyền của Quân ủy Trung ương - Bộ Quốc phòng, đoàn công tác Tổng công ty Sông Thu (Tổng cục Công nghiệp Quốc phòng) do Đại tá Trịnh Minh Hải, Phó Tổng giám đốc làm trưởng đoàn đã đến thăm, động viên, trao quà hỗ trợ cho các gia đình chính sách, hộ nghèo và người dân bị ảnh hưởng sau mưa lũ.

 Trao quà đến người dân bị ảnh hưởng do mưa lũ

Đoàn đến thăm, động viên và tặng quà cho bà con các xã Chân Mây - Lăng Cô, Phú Lộc, phường Thủy Xuân và trao 1.000 phần quà (trị giá 750 triệu đồng) cho Ủy ban MTTQ Việt Nam TP. Huế.

Tại các nơi đến thăm, Đoàn công tác đã ân cần thăm hỏi và chia sẻ những khó khăn do mưa lũ gây ra đối với người dân các địa phương và khẳng định, thời gian qua, lực lượng quân đội luôn đồng hành, hỗ trợ nhân dân vùng lũ sớm khôi phục sản xuất, ổn định cuộc sống sau thiên tai.

Hoạt động nhằm  thể hiện tinh thần “tương thân, tương ái” truyền thống đoàn kết, gắn bó máu thịt giữa Quân đội với nhân dân, tăng cường mối quan hệ đoàn kết quân - dân trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc.

QUANG ĐẠO
