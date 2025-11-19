Trao 1.000 suất quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Hội Chữ thập đỏ TP. Huế trao 1.000 suất quà cho người dân bị ảnh hưởng, thiệt hại do lũ lụt năm 2025

Theo kế hoạch, mỗi hộ dân được nhận 1 triệu đồng tiền mặt. Việc cấp phát diễn ra trực tiếp tại UBND các xã, phường gồm: Hương An, Phong Thái, Phong Phú, Phong Dinh, Phú Xuân, Hóa Châu, Kim Long và Phú Hồ. Tổng kinh phí đợt hỗ trợ này là 1 tỷ đồng. Các địa phương tổ chức trao tại trụ sở UBND phường, xã, chia theo các khung giờ trong ngày để thuận lợi cho người dân đến nhận.

Lãnh đạo Hội Chữ thập đỏ thành phố Huế cho biết, ngoài việc hỗ trợ trực tiếp cho người dân, chương trình còn hướng đến lan tỏa tinh thần đoàn kết, sẻ chia trong cộng đồng. Sự vào cuộc kịp thời của Trung ương Hội và thành phố thể hiện trách nhiệm xã hội, đồng thời góp phần tiếp thêm niềm tin cho người dân tái thiết cuộc sống sau thiên tai.