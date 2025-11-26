  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Tư, 26/11/2025 17:34

Công an Phú Thọ hỗ trợ 300 triệu đồng giúp Công an TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

HNN.VN - Ngày 26/11, Đoàn công tác Công an tỉnh Phú Thọ do Thượng tá Bùi Việt Hùng, Phó Bí thư Đảng ủy, Phó Giám đốc Công an tỉnh làm Trưởng đoàn, đã đến thăm, động viên và trao quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ (CBCS) Công an thành phố Huế - địa phương chịu ảnh hưởng nặng nề của đợt mưa lũ kéo dài vừa qua.

Phú Thọ trao 5 tỷ đồng hỗ trợ Huế khắc phục hậu quả mưa lũMB hỗ trợ Huế 3 tỷ đồng khắc phục hậu quả thiên taiTrao 1.000 suất quà hỗ trợ cho người dân bị ảnh hưởng mưa lũ

Công an tỉnh Phú Thọ tặng quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế. Ảnh: T.H 

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Bùi Việt Hùng ân cần thăm hỏi, chia sẻ với CBCS và bà con nhân dân thành phố Huế trước những thiệt hại lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra. Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của lực lượng Công an thành phố Huế khi đã kịp thời huy động lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ Nhân dân di dời, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã phát động mỗi CBCS ủng hộ một ngày lương, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này, Công an tỉnh Phú Thọ đã trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ CBCS Công an thành phố Huế.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng công an các địa phương trên cả nước đã quan tâm, động viên, gửi tặng những phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Công an thành phố Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.

Minh Nguyên
 Từ khóa:
công anphú thọhỗ trợhuếkhắc phụchậu quảmưa lũ
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways

Chiều 26/11, trong chương trình công tác tại Hà Nội, UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình đã có buổi làm việc với Bamboo Airways về việc xúc tiến mở rộng các đường bay nội địa và quốc tế đến Huế. Tham dự buổi làm việc có đại diện các sở, ban, ngành liên quan của thành phố. Về phía Bamboo Airways có ông Trương Phương Thành - Tổng Giám đốc Bamboo Airways.

Phó Chủ tịch Thường trực UBND thành phố Nguyễn Thanh Bình làm việc với Bamboo Airways
Xây dựng Đường tuần tra biên giới tại thành phố Huế

Ngày 25 - 26/11/2025, đoàn công tác Quân khu 4 do Đại tá Phạm Văn Dũng, Phó Tham mưu trưởng Quân khu, Phó Trưởng ban Thường trực Ban Quản lý Dự án đầu tư xây dựng đường tuần tra biên giới Quân khu làm trưởng đoàn, đã tiến hành kiểm tra, nghiệm thu kết quả khảo sát, lập báo cáo nghiên cứu khả thi, triển khai nhiệm vụ chuẩn bị đầu tư Dự án Đường tuần tra biên giới trên địa bàn thành phố Huế.

Xây dựng Đường tuần tra biên giới tại thành phố Huế
Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản

Trong bối cảnh quan hệ Việt Nam - Nhật Bản ngày càng phát triển sâu rộng, hợp tác địa phương đã và đang trở thành động lực quan trọng tạo nên những kết nối bền chặt giữa hai quốc gia. Với Huế - đô thị di sản độc đáo của Việt Nam - Nhật Bản không chỉ là đối tác kinh tế, thương mại hay du lịch, mà còn là người bạn đồng hành đặc biệt trong hành trình trao đổi văn hóa, giao lưu nhân dân, và phát triển bền vững dựa trên giá trị di sản.

Huế - đô thị di sản và hành trình gắn kết văn hóa cùng Nhật Bản
Khắc phục sạt trượt tại các nhà máy thủy điện

Các đợt mưa lũ diễn biến cực đoan, bất thường vào cuối tháng 10 đầu tháng 11 vừa qua đã làm sạt lở taluy, hư hỏng đường vận hành thủy điện Rào Trăng 4, Bình Điền và có nguy cơ ảnh hưởng đến an toàn các nhà máy thủy điện. Sau mưa lũ, chủ đầu tư đã tích cực triển khai công tác khắc phục sửa chữa, gia cố các hạng mục nhằm đảm bảo vận hành an toàn các nhà máy thủy điện.

Khắc phục sạt trượt tại các nhà máy thủy điện

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top