Công an Phú Thọ hỗ trợ 300 triệu đồng giúp Công an TP. Huế khắc phục hậu quả mưa lũ

Công an tỉnh Phú Thọ tặng quà hỗ trợ cán bộ, chiến sĩ Công an thành phố Huế . Ảnh: T.H

Tại buổi gặp mặt, Thượng tá Bùi Việt Hùng ân cần thăm hỏi, chia sẻ với CBCS và bà con nhân dân thành phố Huế trước những thiệt hại lớn về người, tài sản và cơ sở hạ tầng do thiên tai gây ra. Phó Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ ghi nhận tinh thần trách nhiệm, sự dũng cảm, tận tụy của lực lượng Công an thành phố Huế khi đã kịp thời huy động lực lượng xuống cơ sở, hỗ trợ Nhân dân di dời, cứu hộ, cứu nạn, khắc phục hậu quả mưa lũ.

Phát huy truyền thống “Tương thân tương ái”, “Lá lành đùm lá rách”, Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an tỉnh Phú Thọ đã phát động mỗi CBCS ủng hộ một ngày lương, hưởng ứng lời kêu gọi của Bộ Công an và Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam. Nhân dịp này, Công an tỉnh Phú Thọ đã trao tặng 300 triệu đồng ủng hộ CBCS Công an thành phố Huế.

Thay mặt Đảng ủy, Ban Giám đốc Công an thành phố Huế, Đại tá Dương Văn Thoan, Phó Giám đốc Công an thành phố đã thông tin nhanh về tình hình thiệt hại và gửi lời cảm ơn sâu sắc tới lãnh đạo, CBCS Công an tỉnh Phú Thọ cùng lực lượng công an các địa phương trên cả nước đã quan tâm, động viên, gửi tặng những phần quà thiết thực, ý nghĩa.

Công an thành phố Huế sẽ tiếp tục đồng hành cùng Nhân dân khắc phục hậu quả thiên tai, đồng thời chủ động triển khai các phương án phòng chống thiên tai, bão lũ trong điều kiện thời tiết còn diễn biến phức tạp.