  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 22/12/2025 17:05

Đoàn công tác của TP. Huế thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4

HNN.VN - Nhân dịp kỷ niệm 81 năm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam và 36 năm Ngày hội Quốc phòng toàn dân (22/12), ngày 22/12, đoàn công tác của TP. Huế do UVTV Thành ủy, Phó Chủ tịch UBND thành phố Phan Quý Phương làm trưởng đoàn đã đến thăm, chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4.

Quân đội Nhân dân triển khai hiệu quả biện pháp bảo vệ chủ quyền biên giới biểnQuân đội Nhân dân vững bước dưới cờ Đảng quang vinh Lãnh đạo thành phố chúc mừng các đơn vị nhân Ngày thành lập Quân đội Nhân dân Việt Nam Dâng hương kỷ niệm Ngày thành lập Quân đội nhân dân Việt Nam

                         Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4                                                                 

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nhân ngày truyền thống. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phối hợp với thành phố Huế lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Quân khu đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện vào giúp thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống. Ông Phan Quý Phương mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ để Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu IV trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Huế đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu. Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng những kết quả nổi bật của thành phố Huế và biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS thành phố nói chung, trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai nói riêng.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến khẳng định, Quân khu 4 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.

LÊ SÁU
 Từ khóa:
Quân khu 4LLVTchúc mừngngày truyền thốngquân đội81 nămPhan Quý Phương
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Ngày 20/12, đoàn công tác Bộ Tư lệnh Quân khu 4 do Trung tướng Hà Thọ Bình, Tư lệnh Quân khu dẫn đầu đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế nhân dịp lễ Giáng sinh năm 2025. Cùng đi có Đại tá Phan Thắng, UVTV Thành ủy, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố; ông Hà Văn Tuấn, Phó Chủ tịch HĐND thành phố và đại diện Ủy ban MTTQ Việt Nam thành phố.

Bộ Tư lệnh Quân khu 4 chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế
Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô

Ngày 19/12, Đoàn công tác của Ban Tuyên giáo và Dân vận Thành ủy phối hợp với Bộ Tư lệnh Vùng Cảnh sát biển 2 tổ chức chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo”, đi thăm, chúc mừng Lễ Giáng sinh năm 2025 tại một số cơ sở tôn giáo, các vị Linh mục, các Hội đồng Giáo xứ trên địa bàn xã Chân Mây - Lăng Cô.

Chương trình “Cảnh sát biển với đồng bào tôn giáo” tại xã Chân Mây - Lăng Cô
Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

Chiều 18/12, Ủy viên Trung ương Đảng, Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung đã đến thăm, chúc mừng Tòa Tổng Giám mục Tổng Giáo phận Huế và Tổng Giám mục Đặng Đức Ngân nhân dịp Lễ Thiên Chúa Giáng sinh 2025 và chuẩn bị đón năm mới 2026. Cùng dự có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang, cùng đại diện lãnh đạo các sở, ban, ngành.

Bí thư Thành ủy Nguyễn Đình Trung thăm, chúc mừng Giáng sinh Tổng Giáo phận Huế

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top