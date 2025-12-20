Đoàn công tác của TP. Huế thăm lực lượng vũ trang Quân khu 4

Lãnh đạo thành phố Huế tặng hoa chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu 4

Ông Phan Quý Phương, Phó Chủ tịch UBND thành phố gửi lời chúc mừng tốt đẹp nhất đến đội ngũ lãnh đạo cùng toàn thể cán bộ, chiến sĩ lực lượng vũ trang Quân khu 4 nhân ngày truyền thống. Đồng thời, bày tỏ sự trân trọng, cảm ơn sâu sắc trước những đóng góp to lớn của Quân khu trong sự nghiệp xây dựng và bảo vệ Tổ quốc, phối hợp với thành phố Huế lãnh đạo, chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố thực hiện hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ quốc phòng, quân sự địa phương, xây dựng thế trận quốc phòng toàn dân, khu vực phòng thủ ngày càng vững chắc.

Đáng chú ý, Bộ Tư lệnh Quân khu đã điều động 500 cán bộ, chiến sĩ và phương tiện vào giúp thành phố Huế khắc phục hậu quả thiên tai, giúp người dân ổn định cuộc sống. Ông Phan Quý Phương mong muốn Bộ Tư lệnh Quân khu tiếp tục quan tâm lãnh đạo, tạo điều kiện, giúp đỡ để Bộ Chỉ huy Quân sự (CHQS) thành phố hoàn thành xuất sắc các nhiệm vụ được giao, góp phần vào phát triển kinh tế - xã hội của địa phương.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến, Phó Tư lệnh Quân khu IV trân trọng cảm ơn sự quan tâm của lãnh đạo thành phố Huế đã đến chúc mừng Bộ Tư lệnh Quân khu. Phó Tư lệnh Quân khu chúc mừng những kết quả nổi bật của thành phố Huế và biểu dương, ghi nhận, đánh giá cao kết quả thực hiện nhiệm vụ của Bộ CHQS thành phố nói chung, trong công tác phòng, chống, khắc phục hậu quả thiên tai nói riêng.

Thiếu tướng Hoàng Duy Chiến khẳng định, Quân khu 4 sẽ tiếp tục phối hợp chặt chẽ với cấp ủy, chính quyền địa phương, lãnh đạo chỉ đạo lực lượng vũ trang thành phố hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao, góp phần giữ vững ổn định chính trị, trật tự an toàn xã hội, tạo môi trường thuận lợi cho phát triển kinh tế - xã hội của thành phố Huế.