  • Huế ngày nay Online
ClockThứ Hai, 22/12/2025 18:50

Thông cáo báo chí ngày làm việc thứ nhất Hội nghị Trung ương 15, khóa XIII

Sáng 22/12, Hội nghị Ban Chấp hành Trung ương Đảng lần thứ 15, khóa XIII đã khai mạc tại Thủ đô Hà Nội.

Phát biểu của Tổng Bí thư Tô Lâm khai mạc Hội nghị Trung ương 15 khóa XIIIVừa thực hiện sắp xếp lại giang sơn vừa đề ra các giải pháp để thúc đẩy tăng trưởngHội nghị Trung ương 11: Cho ý kiến đối với 15 nội dung, tập trung vào hai nhóm vấn đề chính

Hội nghị Trung ương 15, khoá XIII - Ảnh: VGP/Nhật Bắc 

1. Buổi sáng, Ban Chấp hành Trung ương Đảng làm việc tại Hội trường. Đồng chí Tổng Bí thư Tô Lâm phát biểu khai mạc và chủ trì Hội nghị. Đồng chí Lương Cường, Uỷ viên Bộ Chính trị, Chủ tịch nước thay mặt Bộ Chính trị điều hành Hội nghị.

Sau phần khai mạc, Ban Chấp hành Trung ương Đảng họp riêng, cho ý kiến hoàn thiện Báo cáo của Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIII về công tác nhân sự Ban Chấp hành Trung ương Đảng khoá XIV để trình Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIV của Đảng và Hội nghị Trung ương lần thứ nhất khoá XIV quyết định, tổ chức bầu cử theo quy định.

2. Buổi chiều, Trung ương làm việc tại Tổ để thảo luận, cho ý kiến về dự thảo các Văn kiện trình Đại hội XIV của Đảng, bao gồm: Báo cáo chính trị; Báo cáo tổng kết một số vấn đề lý luận và thực tiễn về công cuộc đổi mới theo định hướng xã hội chủ nghĩa trong 40 năm qua ở Việt Nam; Báo cáo tổng kết 15 năm thi hành Điều lệ Đảng (2011 - 2025) và đề xuất, định hướng bổ sung, sửa đổi Điều lệ Đảng.

Theo baochinhphu.vn
 Từ khóa:
Thông cáobáo chíngày làm việcthứ nhấtHội nghị Trung ương 15khoá XIII
ĐÁNH GIÁ
Hãy trở thành người đầu tiên đánh giá cho bài viết này!
  Nội dung góp ý

BẠN CÓ THỂ QUAN TÂM

Ủy ban nhân dân thành phố họp báo thường kỳ tháng 11/2025

Chiều 27/11, UBND thành phố Huế tổ chức họp báo thường kỳ tháng 11/2025. Chủ trì buổi họp báo có Phó Chủ tịch UBND thành phố Trần Hữu Thùy Giang; Phó Giám đốc Sở Tài chính Võ Thị Quế Hương và Phó Giám đốc Sở Văn hóa và Thể thao Nguyễn Huy Hiển.

Ủy ban nhân dân thành phố họp báo thường kỳ tháng 11 2025
Báo chí địa phương tìm hướng quản trị tòa soạn đa phương tiện

Sau khi sáp nhập, cơ quan báo chí địa phương cần đổi mới mô hình tổ chức - quản trị. Trong đó, chú trọng hội tụ truyền thông bằng cách hợp nhất các loại hình báo in, phát thanh, truyền hình, điện tử, mạng xã hội về một tòa soạn chung, sản xuất đa nền tảng.

Báo chí địa phương tìm hướng quản trị tòa soạn đa phương tiện

TIN MỚI

Ấn phẩm của Báo và Phát thanh, Truyền hình Huế

Hotline:

0234.3845932

Quảng cáo:

0988807506

Email:

baohuengaynayonline@gmail.com

Tổng biên tập: Hoàng Đăng Khoa

Phó Tổng biên tập phụ trách Huế ngày nay Online: Trương Diên Thống

Tòa soạn: 61 Trần Thúc Nhẫn, TP.Huế

Bản quyền thuộc Huế ngày nay



Thông báo đổi tên miền

Return to top